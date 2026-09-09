快訊

傳子瑜年底約滿將單飛 親友對演藝發展有分歧？媽媽親發聲

聽新聞
0:00 / 0:00

群聯營收／8月282億元 月增4%、年增376%創歷史新高

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

群聯（8299）9日公布2026年8月營運結果，單月合併營收達282.76億元，月增4%、年增376.51%；累計前八月合併營收1,642.93億元，年增279%，單月及累計營收雙雙刷新歷史新高，持續受惠AI基礎建設、AI推論及企業級儲存需求快速成長。

群聯執行長潘健成表示，AI帶動的儲存需求持續強勁，也反映在控制晶片出貨表現。8月群聯控制晶片總出貨量月增10%，其中PCIe SSD控制晶片出貨量更大幅月增77%，顯示AI伺服器、企業級儲存及高速PCIe SSD市場需求持續擴張。

除儲存業務外，潘健成指出，群聯也繼續從NAND儲存控制晶片供應商，進一步朝邊緣AI基礎建設與應用布局。

潘健成強調，除群聯自身導入外，群聯AI Data Platform目前也已逐步在台灣各產業落地，累計導入17家金融機構、30家醫療機構、18所大專院校、7個政府機關及超過70家中小企業。

其中，安泰銀行已結合群聯AI基礎建設推動智慧金融應用；新竹馬偕導入地端生成式AI，發展智慧醫療應用，兼顧醫療資料安全與工作效率；教育領域則與陽明交大合作推動AI人才培育及生成式AI應用；苗栗縣政府也透過與群聯及產學夥伴合作，推動AI智慧客服與智慧治理。

潘健成說，這些案例顯示AI應用正從少數大型企業逐步擴展至金融、醫療、教育、政府及中小企業。下一階段，群聯將把在台灣累積的AI落地經驗推向海外市場。

他點出，台灣適合作為邊緣AI應用的驗證市場，公司已在金融、醫療、教育、政府及中小企業看到實際AI導入需求與應用場景。未來將透過合資（Joint Venture）及策略合作模式，攜手海外夥伴，將AI Data Platform方案技術及邊緣AI導入經驗複製至全球市場，尤其鎖定數量龐大的中小企業客群。

群聯 營收 歷史

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

群聯營收／8月282億元、雙創新高 潘健成：地端AI下一步推向全球

精誠營收／8月59億元、年增61.9% 當月與累計雙創同期新高

勤誠營收／8月24.56億元 月減0.2%、年增40.5%

國巨營收／8月163億元 月增1.2%、年增51.8% 再創單月新高

相關新聞

外資買盤大洗牌！群創、華邦電多空翻轉 「這幾檔傳產股」竟罕見進榜

台股9日開高震盪，終場上漲77.58點、收47,183.36點，成交值縮至7,735億元，三大法人合計買超220.81億元，其中外資大買209.24億元。不過，外資9日的資金動向出現明顯洗牌，8日才登上買超冠軍的華邦電（2344），9日直接反轉成賣超第一大個股；反觀群創（3481）躍居買超王，友達（2409）也同步獲大舉加碼，更值得注意的是，新纖（1409）、台泥（1101）、台塑化（6505）等平時罕見擠進外資買超前10名的傳產股，9日竟同步現身。

南寶子公司董事異動案延遲重訊 證交所開罰

台灣證券交易所表示，針對南寶（4766）違反重大訊息規定，處以新台幣3萬元違約金。

中光電營收／8月34.28億元 月減3%、年增3%

中光電投控（3718）9日公告今年8月自結合併營收34.28億元，較7月合併營收35.35億元略減3%，相較去年同期33.42億元則成長3%。累計2026年前八個月合併營收263.6億元，較2025年同期合併營收248.19億元成長6%。

京鼎下半年營運可望優於上半年 泰國擴充應對2028年後產能需求

半導體設備廠商京鼎（3413）9日受邀參加元大證券舉辦之「2026年第3季投資論壇」，說明公司近期營運概況及未來展望。2026年第2季合併營收達新台幣63億元，季增13.3%、年增21.1%，創單季歷史新高；上半年累計營收達118.61億元，較去年同期成長17.8%，同創歷年同期新高，單季及上半年營收均維持雙位數成長。展望下半年，隨著泰國春武里廠自7月起逐步放量，以及產品組合調整，下半年整體營運表現可望優於上半年。

王品營收／8月25.2億元創新高！父親節單日1.17億元 首度打敗母親節

王品（2727）9日公布8月自結兩岸合併營收25.2億元，年增11.31%，同步改寫單月營收歷史新高紀錄。台灣事業群8月營收首度突破20億，達20.1億元，年增8.99%，大陸事業群8月營收為5.1億元，年增21.42%。

健鼎營收／8月102億元創新高、首破百億元AI伺服器記憶體用板旺

受惠AI伺服器與記憶體用板需求大增，全球前六大PCB大廠健鼎（3044）9日公布8月合併營收約為新台幣102.24億元，與7月的98.22億元相較，首度突破百億元，月成長率4.1%，與去年同期的61.79億元相較，YOY成長率65.58%，創單月歷史新高。健鼎說明因客戶訂單需求與出貨增加。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。