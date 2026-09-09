群聯營收／8月282億元 月增4%、年增376%創歷史新高

群聯（8299）9日公布2026年8月營運結果，單月合併營收達282.76億元，月增4%、年增376.51%；累計前八月合併營收1,642.93億元，年增279%，單月及累計營收雙雙刷新歷史新高，持續受惠AI基礎建設、AI推論及企業級儲存需求快速成長。

群聯執行長潘健成表示，AI帶動的儲存需求持續強勁，也反映在控制晶片出貨表現。8月群聯控制晶片總出貨量月增10%，其中PCIe SSD控制晶片出貨量更大幅月增77%，顯示AI伺服器、企業級儲存及高速PCIe SSD市場需求持續擴張。

除儲存業務外，潘健成指出，群聯也繼續從NAND儲存控制晶片供應商，進一步朝邊緣AI基礎建設與應用布局。

潘健成強調，除群聯自身導入外，群聯AI Data Platform目前也已逐步在台灣各產業落地，累計導入17家金融機構、30家醫療機構、18所大專院校、7個政府機關及超過70家中小企業。

其中，安泰銀行已結合群聯AI基礎建設推動智慧金融應用；新竹馬偕導入地端生成式AI，發展智慧醫療應用，兼顧醫療資料安全與工作效率；教育領域則與陽明交大合作推動AI人才培育及生成式AI應用；苗栗縣政府也透過與群聯及產學夥伴合作，推動AI智慧客服與智慧治理。

潘健成說，這些案例顯示AI應用正從少數大型企業逐步擴展至金融、醫療、教育、政府及中小企業。下一階段，群聯將把在台灣累積的AI落地經驗推向海外市場。

他點出，台灣適合作為邊緣AI應用的驗證市場，公司已在金融、醫療、教育、政府及中小企業看到實際AI導入需求與應用場景。未來將透過合資（Joint Venture）及策略合作模式，攜手海外夥伴，將AI Data Platform方案技術及邊緣AI導入經驗複製至全球市場，尤其鎖定數量龐大的中小企業客群。