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高雄銀獲利／前八月賺10.39億元、年增25% EPS 0.54元
高雄銀行（2836）公布8月自結獲利，8月稅後純益1.26億元，較去年同期1.02億元成長23.07%；累計今年前八月稅後純益10.39億元，較去年同期8.3億元增加25.04%，每股純益（EPS）為0.54元，高於去年同期0.43元。
從營業狀況來看，高雄銀行8月業務營收淨額4.22億元，較去年同期4.29億元減少662萬元、年減1.54%。其中，利息淨收益3.37億元、手續費淨收益7,110萬元，透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨利益2,362萬元挹注獲利，其他利息以外淨利益255萬元；另資產減損迴轉淨損失47.8萬元、兌換淨損失1,113.8萬元。
高雄銀行累計今年前八月業務營收淨額36.77億元，較去年同期33.03億元增加3.73億元、年增11.30%，累計營收增幅明顯高於單月表現。
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