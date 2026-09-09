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廣越營收／8月26.5億元、年減5.91%創同期次高 第3季拚單季歷史次高
廣越（4438）9日公告8月合併營收26.5億元，較上月成長20.01%，較去年同期減少5.91%，仍創歷史同期次高；累計前八月合併營收達128.00億元，較去年同期成長3.82%，亦創歷史同期次高。
董事長吳朝筆表示，儘管8月受到去年同期高基期及部分出貨船期時點調整影響，營收較去年同期回落，惟營收較7月大幅成長兩成；今年7至8月合計營收達48.60億元，較去年同期成長1.74%，顯示旺季出貨持續推進。預期9月出貨旺季延續，第3季整體營運表現亦可望優於去年同期，營收規模並有望挑戰歷史次高。
針對近期中東地緣政治局勢，廣越表示，公司持續關注最新狀況，目前約旦生產基地營運維持正常。約旦具備相對關稅優勢，仍為品牌客戶具吸引力的重要生產據點；廣越亦為少數於當地具備規模化生產能力及營運經驗的成衣製造商之一。公司將持續深化約旦布局，發揮多產地配置與供應鏈彈性優勢，約旦亦將持續作為集團中長期重要生產基地。
展望後續，公司將持續強化各生產基地的營運效率、成本控管與資源配置，透過營收規模成長與生產效率改善雙軌並進，持續優化整體營運體質與獲利結構。
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