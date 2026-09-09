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正隆營收／8月43.4億元、衝20個月新高 第3季拚近年單季新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

正隆（1904）9日公告8月合併營收43.42億元，創近20個月新高，年增23.12%，主要受惠越南平陽造紙廠新增30萬噸產能7月開出挹注；累計前八月營收307.05億元，年增9.49%。公司表示，9月目前看來營收可望維持8月高檔，若順利達標，將連續三個月站穩40億元之上，第3季營收有望創近年單季新高，隨著第4季進入傳統旺季，營運可望再優於第3季。

正隆平陽造紙廠原有年產能約70萬噸，新增30萬噸產能於7月開出後，年產能一舉提升至100萬噸，新產能目前呈現全產全銷，也成為近期營收走高的重要推力。

正隆今年越南市場營運明顯好轉，上半年產品售價漲幅接近12%，工業用紙及紙器出貨量也均成長近12%；加上當地原料價格走跌，以及過去投資的新廠逐步度過初期學習及磨合階段，產能利用率提升，帶動越南成為今年成長主要動能。

正隆表示，8月越南造紙設備平均稼動率達94%以上，紙器設備稼動率更超過100%。展望後市，越南包裝需求持續成長，加上第4季為傳統旺季，新產能效益也將逐步發揮，下半年可望逐季成長。

正隆也持續擴大越南布局，北越寧平省第六座紙器廠目前正進行基礎工程，總投資金額約6,000萬美元，規劃年產能約1億平方米，預計2027年上半年投產，進一步完善南、北越產銷網絡，因應當地持續成長的紙器需求。

正隆 越南 營收

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