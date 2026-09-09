銳澤營收／8月3.68億元、年增83.2％ 創單月新高

高科技廠房氣體供應系統解決方案領導廠商銳澤（7703）9日公告今年8月合併營收3.68億元，年增83.25％，創歷年單月新高；累計今年前八個月合併營收為19.92億元，較去年同期成長27.9％，改寫歷年同期新高成績。

銳澤表示，8月營收刷新歷年單月新高，主要受惠台灣地區半導體、記憶體等高科技產業客戶新廠建置、產能擴充及既有產線升級需求延續，帶動氣體二次配工程訂單暢旺，另一方面，隨著下半年起部分氣體主系統工程專案陸續進入施作階段，進一步堆疊整體營運動能，挹注單月營收已連續二月站穩3億元水準。

銳澤進一步表示，面對AI、高效能運算、先進製程及記憶體等應用需求持續成長，全球半導體擴產周期延續，公司今年積極打造海外營運第二成長曲線，將既有工程技術、專案管理及執行經驗複製至海外市場，並以日本、美國作為主要布局區域，逐步建立當地工程人才、管理體系及供應鏈服務能力。由於海外大型半導體廠建置專案通常具備較大工程規模，隨著接案量增加及執行經驗累積，除有助擴大公司整體接案市場範圍，亦可進一步強化大型專案管理、跨區域資源調度及在地供應鏈整合能力，逐步建立海外市場長期營運基礎。

展望2026年第3季，銳澤持審慎樂觀看法。隨著下半年起美國、日本大型專案陸續進入工程執行及營收認列階段，伴隨專案執行效率提升及在地團隊成熟度提高，預期大型專案規模效益將逐步浮現，公司亦將積極掌握客戶擴產所帶來的接單機會，擴大整體專案承攬規模。同時，銳澤將持續深化氣體主系統、二次配及Turnkey統包工程技術能力，掌握台灣地區客戶擴產商機，並加速日本、美國等海外市場專案執行與營運能力建置，推進自主設備產品導入，透過核心工程服務深化及新業務布局，進一步擴大營運規模與市場版圖，為中長期營運注入新一波成長動能。