聯友金屬營收／8月11.34億元、創新高 年增852.6%

聯友金屬-創（7610）9日公布8月營收為11.34億元，續創新高，年增852.6%。而該公司的屏南二廠正逐步投產，預計鎢酸鈉總產量可增加20至30%；明年並有屏南三廠、屏科廠將接續投產，將挹注營運表現。

法人指出，聯友金屬受益近年來因AI、半導體與太陽能需求增加，加上中國大陸對鎢金屬限制出口，國際鎢價大漲的同時，帶動其主力產品鎢酸鈉出貨價格水漲船高，挹注營收、獲利全面創高。

該公司上半年營收29.29億元、年增461.6%；上半年稅後純益14.71億元、年增72.6倍，每股純益25.37元。

進入下半年，營運成長主軸由已於7月逐步投產的屏南二廠帶動。預計將使鎢酸鈉總產量增加約20至30%，由於中國大陸持續限制鎢原料出口，聯友作為非中地區最大鎢酸鈉供應商，有望持續受惠國際大廠的去中化採購需求。

以8月營收來看，單月營收為11.34億元，續創新高，年增852.6%；累計前八月營收50.34億元、年增563.5%。

展望前景，法人認為，聯友金屬未來成長動能涵蓋產能擴張、產品高值化、地理布局拓展與上游供應鏈等四大方向，公司已啟動屏東科技產業園區新廠建置計畫，進行鎢粉及碳化鎢等高值產品產線的安裝與調試，預期明年第4季投產，提升鎢粉、碳化鎢產能。

公司亦規劃啟動仲鎢酸銨（APT）及氧化鎢（WO3）產線的建置與認證，以補充全球年度氧化鎢缺口，逐步深化在鎢冶煉上中游環節的控制力。

在產品組合升級方面，聯友將加速從低毛利基礎原料向高毛利終端產品的過渡，電池級硫酸鈷液與金屬鈷粉並已進入商業化出貨階段，預期今年持續擴充產能，有效提升報價及毛利率。