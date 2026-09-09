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漢達獲利／自結7月 EPS 0.02元、近四季賺3.08元
漢達（6620）因近期股價價格異常，應櫃買中心9日要求公布最新財務資訊，7月營收約7,200萬元，年增4.35%；單月稅前淨利約100萬元，年減97.14%；稅後淨利約400萬元，年減85.19%；單月每股稅後純益（EPS）0.02元。
漢達日前公告，自主研發治療癌症的505(b)(2)抗藥HND-039（Omcazio capsules）正式通過美國FDA藥證審查，取得最終許可（Final Approval）。根據原專利藥廠2025年財報資訊，這項藥物2025年美國市場銷售金額為 21.13億美元。
受到利多消息激勵，漢達股價自9月4日起連續大漲，截至9日最高達132元，漲幅逾兩成。
根據漢達最新公布自結財報，第2季營收2.12億元，較去年同期7.59億元減少72.07％；稅前淨利6,100萬元、年減85.65％，稅後淨利3,200萬元、年減90.06％，單季EPS 0.19元，低於去年同期的2.06元。
就最近四季觀察，漢達2025年第3季至2026年第2季累計營收12.11億元，稅前淨利6.13億元，稅後淨利4.9億元，累計EPS達3.08元。
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