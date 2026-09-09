世界健身營收／8月9.9億元、年增5.2 % 改寫單月歷史次高

健身連鎖品牌龍頭世界健身-KY（2762），9日公布8月合併營收達9.9億元，月增0.1%、年增5.2%，為連續第三個月改寫單月營收歷史次高。

相較於7月份，世界健身主要受惠於會員收入成長近1%。累計前八月合併營收77.41億元、年增8.4%，續創歷史同期新高。其中會員收入成長10.1%、教練收入則成長6.9%，是今年營運成長主要動能。

世界健身強調，公司正處於加速擴張階段，今年以來已新增6家分店，另有9家新會館目前正在預售或於年底前開始預售，其中包括位於泰國曼谷的首家全方位服務會館。

隨著這些新據點陸續上線，並在今年底前逐步提升營運效益，預計將為營收和營業利益帶來顯著的成長動能。

此外，世界健身亦積極推行全新的課程計畫，包含皮拉提斯床訓練，以及享譽全球的HYROX國際賽事體能訓練。皮拉提斯課程原本就已是World Gym澳洲60家據點的主要特色，如今也已在台灣的44家據點推行，並計畫年底前再增加30家。

與此同時，World Gym作為HYROX在亞太地區最大的健身合作夥伴，目前正陸續在全台所有141家據點增設訓練設備與設施。

這些計畫是該公司為期一年的努力目標之一，目的在擴大品牌對新健身客群的吸引力，同時為現有會員提供更多專業的選擇，以滿足其運動需求。