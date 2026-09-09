文曄8月營收1983億元年增98% 創歷史次高

電子元件通路商文曄今天公布8月營收新台幣1983.83億元，月增8.5%，較去年同期大幅成長98.21%，創單月營收歷史次高，僅次於今年4月寫下的歷史高點2110.19億元。

文曄今年前8月營收1兆4663億元，年增率高達1.09倍，已超越去年創紀錄的全年營收1兆1779億元。

文曄表示，8月營收動能強，主要受惠於通訊、工業、車用及資料中心應用年成長。

文曄先前在法人說明會中表示，CSP（雲端服務供應商）和AI相關大廠的資本支出仍在成長，預期下半年至明年的需求可望持續增溫，且AI需求有望逐步滲透到更多領域，帶動文曄整體營運。

在非AI領域方面，文曄認為包括先前併購的Future，以及工業、車用等市場的需求指標如B/Bratio（訂單出貨比）都指向持續穩健的復甦，有利文曄營運。