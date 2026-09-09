聽新聞
0:00 / 0:00
文曄8月營收1983億元年增98% 創歷史次高
電子元件通路商文曄今天公布8月營收新台幣1983.83億元，月增8.5%，較去年同期大幅成長98.21%，創單月營收歷史次高，僅次於今年4月寫下的歷史高點2110.19億元。
文曄今年前8月營收1兆4663億元，年增率高達1.09倍，已超越去年創紀錄的全年營收1兆1779億元。
文曄表示，8月營收動能強，主要受惠於通訊、工業、車用及資料中心應用年成長。
文曄先前在法人說明會中表示，CSP（雲端服務供應商）和AI相關大廠的資本支出仍在成長，預期下半年至明年的需求可望持續增溫，且AI需求有望逐步滲透到更多領域，帶動文曄整體營運。
在非AI領域方面，文曄認為包括先前併購的Future，以及工業、車用等市場的需求指標如B/Bratio（訂單出貨比）都指向持續穩健的復甦，有利文曄營運。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。