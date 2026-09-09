麗清營收／8月達7.78億元、月增28.35％ 創近16個月新高

新車款訂單放量、機器人模組小量出貨增添未來營運動能，麗清（3346）於8月合併營收達7.78億元，較上月成長28.35％，並改寫近16個月單月營收新高。累計前八個月合併營收達49.99億元，較去年同期減少12.76％。

麗清表示，8月營收延續7月成長態勢，主要受惠華域視覺、海拉、廣州小糸等主要Tier 1客戶對LED車燈模組備貨需求持續增溫，加上特斯拉（Tesla）平價車款、小米SUV等新車款訂單於第3季起陸續進入量產階段並帶動出貨逐步增加，進一步推升整體產能稼動率。此外，北美頭燈控制器出貨亦維持穩健動能，帶動車用本業整體營運動能自下半年起展現明確的回溫軌跡。

在海外產能布局方面，麗清墨西哥新廠預計自下半年開始量產出貨，未來將配合北美車廠供應鏈在地化趨勢及客戶訂單供貨需求，提升集團於北美市場的在地供應能力、接單彈性與客戶黏著度，並有助於拓展海外市場及承接新車款訂單。另一方面，泰國新廠亦於下半年推進投入生產行列，將進一步完善集團亞洲區域供應鏈配置，強化對東南亞及國際車廠客戶的服務能力。

麗清指出，除車用本業營運逐步成長外，集團布局AI機器人領域亦持續推進，旗下應用於機器人關節控制之控制模組產品，已陸續進入小量出貨階段，目前仍持續與客戶推進新專案研發與產品規格優化。以期憑藉麗清過去在車用電子領域累積的研發設計、精密製造、品質控管及供應鏈管理能力，逐步延伸至機器人控制模組應用，堆疊未來營運動能，並為中長期營運打造第二成長曲線。

展望下半年營運，麗清維持審慎樂觀。隨著新車款訂單陸續進入量產出貨，加上主要客戶拉貨動能逐步回升，預期車用LED產品及頭燈控制器出貨表現可望維持穩健；同時，隨著墨西哥、泰國新廠陸續投入量產，集團北美及東南亞供應鏈布局將更趨完善；另一方面，機器人關節控制模組出貨動能持續累積，麗清期望透過「車用電子 + AI機器人」雙軌業務布局，逐步強化集團中長期營運韌性與成長動能。