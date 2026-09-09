聖暉營收／8月48.7億元 月增25.5%、年增44.5%創同期新高

無塵室機電整合大廠聖暉*（5536）9日公告2026年8月合併營收48.78億元，較上月與去年同期分別成長25.56％與44.54％，再度刷新歷史同期紀錄。累計今年前八個月合併營收337.48億元，年增26.89％，同創下歷年同期新高的成績。

隨著海外半導體產業持續推進擴產計畫，相關高科技廠務工程需求同步升溫，有望持續為聖暉挹注接單動能，並拓展中長期營運成長空間。

聖暉表示，8月營收續創歷年同期新高，除了持續受惠半導體、高科技電子及AI供應鏈等客戶專案工程穩定認列，聖暉「聯合艦隊」策略效益亦逐步顯現。集團透過整合旗下子公司與轉投資夥伴在不同專業工種、區域市場及產業領域的資源與技術能力，打造一站式產業鏈的解決方案，進一步提升承接大型、高複雜度專案的競爭優勢，並持續深化與國際市場不同產業客戶及夥伴的合作關係。隨著聖暉海外的業務布局自下半年逐步展開，搭配既有工程專案依進度推進，有望持續挹注集團營運表現。

聖暉指出，目前在手訂單維持充沛，集團現階段將持續強化大型廠務專案的工程管理能力，落實精實供應鏈採購策略，並擴充專業工程人才與跨區域人力調度彈性，以有效滿足客戶專案交期與品質的需求。此外，集團策略亦聚焦於跨區域專案管理、工程人力調度、供應鏈管理及數位化管理工具導入，以期能提升大型專案執行效率，並強化各項專案品質與交期掌握，同時帶動員工人均產值提升，使成本控管與資源配置發揮雙重效益，進一步維持良好的營運成長動能。

展望2026年第3季，在Edge AI浪潮推動下，半導體核心廠房及PCB、封裝、記憶體相關產業鏈持續啟動新一波資本支出與擴產需求，而上述領域亦為聖暉長期深耕的核心業務。聖暉將憑藉集團在多區域、多產業及多工種的完整布局，以及持續深化的海外專案執行能力，積極掌握全球高科技產業擴產商機，全力推進新案承攬與既有專案執行，朝整體接單規模持續成長的目標邁進。