快訊

傳子瑜年底約滿將單飛 親友對演藝發展有分歧？媽媽親發聲

花蓮鄉長、縣議員候選人夫妻檔涉賄 雙雙羈押禁見

聽新聞
0:00 / 0:00

聖暉營收／8月48.7億元 月增25.5%、年增44.5%創同期新高

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

無塵室機電整合大廠聖暉*（5536）9日公告2026年8月合併營收48.78億元，較上月與去年同期分別成長25.56％與44.54％，再度刷新歷史同期紀錄。累計今年前八個月合併營收337.48億元，年增26.89％，同創下歷年同期新高的成績。

隨著海外半導體產業持續推進擴產計畫，相關高科技廠務工程需求同步升溫，有望持續為聖暉挹注接單動能，並拓展中長期營運成長空間。

聖暉表示，8月營收續創歷年同期新高，除了持續受惠半導體、高科技電子及AI供應鏈等客戶專案工程穩定認列，聖暉「聯合艦隊」策略效益亦逐步顯現。集團透過整合旗下子公司與轉投資夥伴在不同專業工種、區域市場及產業領域的資源與技術能力，打造一站式產業鏈的解決方案，進一步提升承接大型、高複雜度專案的競爭優勢，並持續深化與國際市場不同產業客戶及夥伴的合作關係。隨著聖暉海外的業務布局自下半年逐步展開，搭配既有工程專案依進度推進，有望持續挹注集團營運表現。

聖暉指出，目前在手訂單維持充沛，集團現階段將持續強化大型廠務專案的工程管理能力，落實精實供應鏈採購策略，並擴充專業工程人才與跨區域人力調度彈性，以有效滿足客戶專案交期與品質的需求。此外，集團策略亦聚焦於跨區域專案管理、工程人力調度、供應鏈管理及數位化管理工具導入，以期能提升大型專案執行效率，並強化各項專案品質與交期掌握，同時帶動員工人均產值提升，使成本控管與資源配置發揮雙重效益，進一步維持良好的營運成長動能。

展望2026年第3季，在Edge AI浪潮推動下，半導體核心廠房及PCB、封裝、記憶體相關產業鏈持續啟動新一波資本支出與擴產需求，而上述領域亦為聖暉長期深耕的核心業務。聖暉將憑藉集團在多區域、多產業及多工種的完整布局，以及持續深化的海外專案執行能力，積極掌握全球高科技產業擴產商機，全力推進新案承攬與既有專案執行，朝整體接單規模持續成長的目標邁進。

營收 聖暉 半導體

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

聖暉、朋億8月營收創同期新高 銳澤衝歷史新高

旭然營收／8月6,445萬元、年增18.7％ 與前八月雙創同期新高

上洋營收／8月4.5億元、年增37% 大型商用專案持續挹注營運動能

崇越營收／8月77.9億元創次高、下半年旺季可期 董座看好擴大營運綜效

相關新聞

外資買盤大洗牌！群創、華邦電多空翻轉 「這幾檔傳產股」竟罕見進榜

台股9日開高震盪，終場上漲77.58點、收47,183.36點，成交值縮至7,735億元，三大法人合計買超220.81億元，其中外資大買209.24億元。不過，外資9日的資金動向出現明顯洗牌，8日才登上買超冠軍的華邦電（2344），9日直接反轉成賣超第一大個股；反觀群創（3481）躍居買超王，友達（2409）也同步獲大舉加碼，更值得注意的是，新纖（1409）、台泥（1101）、台塑化（6505）等平時罕見擠進外資買超前10名的傳產股，9日竟同步現身。

南寶子公司董事異動案延遲重訊 證交所開罰

台灣證券交易所表示，針對南寶（4766）違反重大訊息規定，處以新台幣3萬元違約金。

中光電營收／8月34.28億元 月減3%、年增3%

中光電投控（3718）9日公告今年8月自結合併營收34.28億元，較7月合併營收35.35億元略減3%，相較去年同期33.42億元則成長3%。累計2026年前八個月合併營收263.6億元，較2025年同期合併營收248.19億元成長6%。

京鼎下半年營運可望優於上半年 泰國擴充應對2028年後產能需求

半導體設備廠商京鼎（3413）9日受邀參加元大證券舉辦之「2026年第3季投資論壇」，說明公司近期營運概況及未來展望。2026年第2季合併營收達新台幣63億元，季增13.3%、年增21.1%，創單季歷史新高；上半年累計營收達118.61億元，較去年同期成長17.8%，同創歷年同期新高，單季及上半年營收均維持雙位數成長。展望下半年，隨著泰國春武里廠自7月起逐步放量，以及產品組合調整，下半年整體營運表現可望優於上半年。

王品營收／8月25.2億元創新高！父親節單日1.17億元 首度打敗母親節

王品（2727）9日公布8月自結兩岸合併營收25.2億元，年增11.31%，同步改寫單月營收歷史新高紀錄。台灣事業群8月營收首度突破20億，達20.1億元，年增8.99%，大陸事業群8月營收為5.1億元，年增21.42%。

健鼎營收／8月102億元創新高、首破百億元AI伺服器記憶體用板旺

受惠AI伺服器與記憶體用板需求大增，全球前六大PCB大廠健鼎（3044）9日公布8月合併營收約為新台幣102.24億元，與7月的98.22億元相較，首度突破百億元，月成長率4.1%，與去年同期的61.79億元相較，YOY成長率65.58%，創單月歷史新高。健鼎說明因客戶訂單需求與出貨增加。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。