御嵿營收／前八月8億元、年增7.07%再創同期新高 喜迎第4季旺季

國內知名餐飲集團御嵿（3522）國際9日公告2026年8月合併營收新台幣5,816萬元，累計1-8月合併營收為8.01億元，再創歷年同期新高，年增7.07%，展現集團多品牌策略、供應鏈整合與展店布局的全面成果。

旗下餐飲品牌持續擴大營運規模，食材貿易事業同步成長，為第4季旺季奠定強勁基礎。

御嵿旗下餐飲品牌在今年持續展現成長力道，其中以鴨覓與燒肉牛匠新兩大品牌餐廳成長最為顯著。鴨覓首店營運穩健成長，隨第二家門市進駐信義區，品牌市場觸及進一步擴大，加上產品差異化與社群口碑持續累積，帶動品牌1至8月累計營收較去年同期大幅成長114.7%，成為集團餐飲營收成長的重要動能。隨多元品牌布局漸臻成熟，御嵿在宴會、烤鴨、燒肉、海鮮等多元餐飲領域形成完整布局，營運規模穩健擴大。

御嵿表示，集團旗下頂鮮台南擔仔麵大巨蛋店自八月下旬展開試營運後，即吸引市場關注，試營運首周營收即突破百萬元，展現品牌餐廳進駐大型商業場域的集客效益，以及頂鮮在高端海鮮餐飲市場的品牌競爭力。隨頂鮮大巨蛋店正式加入營運行列，可望進一步拓展集團於北部市場的營運版圖，並增添具規模與話題性的成長據點。

進入第4季前夕，御嵿旗下多個品牌已啟動2026年尾牙早鳥推廣，婚宴、企業尾牙、家庭聚餐及高端宴客等歲末需求逐步升溫。因應多品牌營運需求，集團專用中央廚房已於第3季正式投入營運，目前已全面供應鴨覓、晶粵軒烤鴨等三家門市所需秘製烤鴨，透過標準化製程、食材前置處理及冷鏈管理，強化品質一致性與供應效率。未來將持續擴大食材前置處理及供應項目，進一步發揮集中採購與規模化生產效益，強化集團多品牌營運基礎。

御嵿對第4季營運展望維持審慎樂觀。隨餐飲旺季到來，集團多品牌策略、供應鏈整合與展店布局可望帶動營運成長；同時，集團持續推動營運模式轉型，新展店鎖定常態餐飲市場，擴大日常聚餐與商務餐飲需求，逐步降低宴會型餐飲淡旺季波動的影響。在第4季旺季預訂需求全面升溫的帶動下，全年營運可望再創新高。