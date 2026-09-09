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宏正營收／前八月35.85億元創同期新高 受惠旺季與專案動能挹注
宏正自動科技（6277）9日公布8月合併營收4.74億元，月減0.6%，年增17.1%，累計前八月營收35.85億元，較去年同期增加15.48%，創歷年同期新高。
宏正分析，單月營收各產品狀況，IT架構管理解決方案年增30.6%、專業影音年減9.7%、USB周邊設備年增10%。以銷售區域觀察，歐洲年增7.8%、亞洲年增20.2%、美洲較去年同期增加13%。
累積前八月營收，宏正表示，IT架構管理解決方案、專業影音分別年增20%、0.7%；USB周邊年增8.8%。以銷售區域觀察，歐洲、亞洲及美洲分別年增10.8%、18.3%、12.8%。
近期宏正強打新產品，4K 四螢幕 KVM over IP 控制台，為高效能、全數位化的獨立式控制台，具備多畫面顯示（Multi-view）支援，可完全取代PC或筆電使用；使用者能遠端存取、監控並控制連接至多台KG系列KVM over IP OmniBus Gateway與CN系列KVM over IP 切換器的所有伺服器。
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