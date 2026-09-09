快訊

傳子瑜年底約滿將單飛 親友對演藝發展有分歧？媽媽親發聲

花蓮鄉長、縣議員候選人夫妻檔涉賄 雙雙羈押禁見

太貼心！日本妹借衛生紙驚見台人「1反射動作」直呼：是義務教育？

聽新聞
0:00 / 0:00

群聯營收／8月282億元、雙創新高 潘健成：地端AI下一步推向全球

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

NAND控制晶片暨AI應用儲存解決方案廠群聯（8299）9日公布8月合併營收282.76億元，月增4%、年增377%，改寫單月歷史新高；累計前八月營收1,642.93億元，年增279%，同步創歷年同期新高，持續受惠AI基礎建設、AI推論及企業級儲存需求成長。

群聯執行長潘健成表示，AI帶動的儲存需求持續強勁，也反映在控制晶片出貨表現，8月控制晶片總出貨量月增10%，其中PCIe SSD控制晶片出貨量更大幅月增77%，顯示AI伺服器、企業級儲存及高速PCIe SSD市場需求持續擴張。

除了既有儲存業務，潘健成指出，群聯正由NAND儲存控制晶片供應商，進一步轉型為邊緣AI基礎建設與應用的賦能者。以自家Phison AI Data Platform為例，群聯本身就是使用者，短短6個月內分階段建置11台AI伺服器，目前已有超過72%的員工在日常工作中使用AI，依內部統計，相當於創造超過210人／月的額外工作產出，而非透過增加人力達成成長。

潘健成表示，這也讓公司更加確信，「AI不只是產品，而是可以真正改變企業營運效率的生產力工具」。

Phison AI Data Platform也逐步走出群聯內部，向台灣各產業落地。潘健成指出，目前已導入17家金融機構、30家醫療機構、18所大專院校、7個政府機關及超過70家中小企業，涵蓋金融、醫療、教育、政府及企業市場，逐步驗證地端AI的實際需求。

其中，安泰銀行已結合群聯AI基礎建設推動智慧金融應用；新竹馬偕導入地端生成式AI發展智慧醫療，在兼顧醫療資料安全下提升工作效率；教育端則與陽明交大合作推動AI人才培育及生成式AI應用，苗栗縣政府也透過群聯及產學夥伴合作，發展AI智慧客服與智慧治理。潘健成認為，這些案例顯示AI已開始從少數大型企業，逐步走入台灣百工百業。

展望下一階段，潘健成表示，群聯將把在台灣累積的AI落地經驗推向全球。他認為，台灣是非常適合驗證邊緣AI應用的市場，從金融、醫療、教育、政府到中小企業，都已看到大量真實的AI落地需求及應用場景。

群聯下一步將尋找全球合作夥伴，透過Joint Venture（合資）及策略合作模式，把AI Data Platform技術與在台灣累積的邊緣AI導入經驗複製至全球，尤其鎖定數量龐大的中小企業市場。潘健成表示，當AI從大型資料中心進一步走向企業、工廠、醫院、學校及各種工作現場，群聯除可持續受惠AI帶動的儲存需求，也將擴大AI相關產品及解決方案的營收貢獻，建立下一階段成長動能。

群聯 營收 潘健成 晶片

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

精誠營收／8月59億元、年增61.9% 當月與累計雙創同期新高

AI邁向「代理經濟」 AI Agent加速融入企業營運核心

旭然營收／8月6,445萬元、年增18.7％ 與前八月雙創同期新高

勤誠營收／8月24.56億元 月減0.2%、年增40.5%

相關新聞

外資買盤大洗牌！群創、華邦電多空翻轉 「這幾檔傳產股」竟罕見進榜

台股9日開高震盪，終場上漲77.58點、收47,183.36點，成交值縮至7,735億元，三大法人合計買超220.81億元，其中外資大買209.24億元。不過，外資9日的資金動向出現明顯洗牌，8日才登上買超冠軍的華邦電（2344），9日直接反轉成賣超第一大個股；反觀群創（3481）躍居買超王，友達（2409）也同步獲大舉加碼，更值得注意的是，新纖（1409）、台泥（1101）、台塑化（6505）等平時罕見擠進外資買超前10名的傳產股，9日竟同步現身。

南寶子公司董事異動案延遲重訊 證交所開罰

台灣證券交易所表示，針對南寶（4766）違反重大訊息規定，處以新台幣3萬元違約金。

中光電營收／8月34.28億元 月減3%、年增3%

中光電投控（3718）9日公告今年8月自結合併營收34.28億元，較7月合併營收35.35億元略減3%，相較去年同期33.42億元則成長3%。累計2026年前八個月合併營收263.6億元，較2025年同期合併營收248.19億元成長6%。

京鼎下半年營運可望優於上半年 泰國擴充應對2028年後產能需求

半導體設備廠商京鼎（3413）9日受邀參加元大證券舉辦之「2026年第3季投資論壇」，說明公司近期營運概況及未來展望。2026年第2季合併營收達新台幣63億元，季增13.3%、年增21.1%，創單季歷史新高；上半年累計營收達118.61億元，較去年同期成長17.8%，同創歷年同期新高，單季及上半年營收均維持雙位數成長。展望下半年，隨著泰國春武里廠自7月起逐步放量，以及產品組合調整，下半年整體營運表現可望優於上半年。

王品營收／8月25.2億元創新高！父親節單日1.17億元 首度打敗母親節

王品（2727）9日公布8月自結兩岸合併營收25.2億元，年增11.31%，同步改寫單月營收歷史新高紀錄。台灣事業群8月營收首度突破20億，達20.1億元，年增8.99%，大陸事業群8月營收為5.1億元，年增21.42%。

健鼎營收／8月102億元創新高、首破百億元AI伺服器記憶體用板旺

受惠AI伺服器與記憶體用板需求大增，全球前六大PCB大廠健鼎（3044）9日公布8月合併營收約為新台幣102.24億元，與7月的98.22億元相較，首度突破百億元，月成長率4.1%，與去年同期的61.79億元相較，YOY成長率65.58%，創單月歷史新高。健鼎說明因客戶訂單需求與出貨增加。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。