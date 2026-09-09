群聯營收／8月282億元、雙創新高 潘健成：地端AI下一步推向全球

NAND控制晶片暨AI應用儲存解決方案廠群聯（8299）9日公布8月合併營收282.76億元，月增4%、年增377%，改寫單月歷史新高；累計前八月營收1,642.93億元，年增279%，同步創歷年同期新高，持續受惠AI基礎建設、AI推論及企業級儲存需求成長。

群聯執行長潘健成表示，AI帶動的儲存需求持續強勁，也反映在控制晶片出貨表現，8月控制晶片總出貨量月增10%，其中PCIe SSD控制晶片出貨量更大幅月增77%，顯示AI伺服器、企業級儲存及高速PCIe SSD市場需求持續擴張。

除了既有儲存業務，潘健成指出，群聯正由NAND儲存控制晶片供應商，進一步轉型為邊緣AI基礎建設與應用的賦能者。以自家Phison AI Data Platform為例，群聯本身就是使用者，短短6個月內分階段建置11台AI伺服器，目前已有超過72%的員工在日常工作中使用AI，依內部統計，相當於創造超過210人／月的額外工作產出，而非透過增加人力達成成長。

潘健成表示，這也讓公司更加確信，「AI不只是產品，而是可以真正改變企業營運效率的生產力工具」。

Phison AI Data Platform也逐步走出群聯內部，向台灣各產業落地。潘健成指出，目前已導入17家金融機構、30家醫療機構、18所大專院校、7個政府機關及超過70家中小企業，涵蓋金融、醫療、教育、政府及企業市場，逐步驗證地端AI的實際需求。

其中，安泰銀行已結合群聯AI基礎建設推動智慧金融應用；新竹馬偕導入地端生成式AI發展智慧醫療，在兼顧醫療資料安全下提升工作效率；教育端則與陽明交大合作推動AI人才培育及生成式AI應用，苗栗縣政府也透過群聯及產學夥伴合作，發展AI智慧客服與智慧治理。潘健成認為，這些案例顯示AI已開始從少數大型企業，逐步走入台灣百工百業。

展望下一階段，潘健成表示，群聯將把在台灣累積的AI落地經驗推向全球。他認為，台灣是非常適合驗證邊緣AI應用的市場，從金融、醫療、教育、政府到中小企業，都已看到大量真實的AI落地需求及應用場景。

群聯下一步將尋找全球合作夥伴，透過Joint Venture（合資）及策略合作模式，把AI Data Platform技術與在台灣累積的邊緣AI導入經驗複製至全球，尤其鎖定數量龐大的中小企業市場。潘健成表示，當AI從大型資料中心進一步走向企業、工廠、醫院、學校及各種工作現場，群聯除可持續受惠AI帶動的儲存需求，也將擴大AI相關產品及解決方案的營收貢獻，建立下一階段成長動能。