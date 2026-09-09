快訊

傳子瑜年底約滿將單飛 親友對演藝發展有分歧？媽媽親發聲

花蓮鄉長、縣議員候選人夫妻檔涉賄 雙雙羈押禁見

太貼心！日本妹借衛生紙驚見台人「1反射動作」直呼：是義務教育？

聽新聞
0:00 / 0:00

豐興營收／8月23億元、年增9.67% 後市看俏

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

豐興（2015）9日公告8月營收年增近10%，累計前八月雖然營收較去年同期衰退7.4%，但營業利益反而成長0.6%，顯示本業獲利展現韌性，但其8月營業利益、稅前盈餘均低於去年同期，近期鋼筋漲價能否改善第4季利差，成為後續營運重要觀察指標。

豐興指出，8月合併營收23億元，較去年同期21億元增加9.67%；合併營業利益1.58億元、年減21%；稅前盈餘1.55億元，較去年同期2.08億元下滑25%，8月明顯「營收增、獲利減」，反映鋼鐵市場價格競爭與成本壓力仍然存在。

累計今年8月，豐興合併營收187億元、年減7.4%，營業利益17.6億元、年增0.6%，代表即使營收規模縮小，透過產品組合、原料採購及成本管控，展現獲利韌性。

法人表示，值得注意的是，豐興今年前八月累計稅前盈餘20億元，較去年同期18億元增加11%，表現明顯優於營收及營業利益。

豐興指出，今年前八月面臨的經營環境並不輕鬆。國內房地產信用管制影響建築市場，加上營造業缺工、工程進度延後，使鋼筋需求長時間維持觀望；國際廢鋼價格波動，也使電爐廠在原料成本與成品售價間必更謹慎控制利差。

但9月情勢開始出現變化。隨著國際廢鋼、小鋼胚及鐵礦等原料價格轉強，國內鋼筋市場買氣回升，豐興鋼筋已連續兩周調漲、累計每公噸上漲500元，廢鋼收購價同步走高。近期中南部主要鋼廠陸續傳出萬噸級接單，顯示下游客戶心態已由先前「等跌價」逐步轉向補充低庫存。

因此，8月自結數字可以視為豐興進入旺季前的重要基準。單月營收已率先恢復年增，但獲利尚未同步改善；若9月以後鋼筋漲價能夠順利落實，而且成品漲幅高於廢鋼成本增加幅度，鋼筋利差有機會逐步修復。

整體而言，豐興前八月最值得注意的，是在營收減少近15億元的情況下，營業利益仍逆勢小增、稅前盈餘更年增11.6%，顯示獲利基本盤仍具韌性，伴隨「金九銀十」鋼市漲價氣氛升溫，若營造需求與補庫力道持續，第4季營運獲利表現值得期待。

豐興 營收 韌性

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

八方雲集營收／8月8.2億元、月增1.75% 創新高

麗豐營收／8月2.88億元、年減10.7% 前八月年增5.2% 旺季衝單店業績

鈞興營收／前八月21.25億元、年增2.6% 創同期新高

至上營收／8月407億元、年增155% 前八月3,783億元創同期新高

相關新聞

外資買盤大洗牌！群創、華邦電多空翻轉 「這幾檔傳產股」竟罕見進榜

台股9日開高震盪，終場上漲77.58點、收47,183.36點，成交值縮至7,735億元，三大法人合計買超220.81億元，其中外資大買209.24億元。不過，外資9日的資金動向出現明顯洗牌，8日才登上買超冠軍的華邦電（2344），9日直接反轉成賣超第一大個股；反觀群創（3481）躍居買超王，友達（2409）也同步獲大舉加碼，更值得注意的是，新纖（1409）、台泥（1101）、台塑化（6505）等平時罕見擠進外資買超前10名的傳產股，9日竟同步現身。

南寶子公司董事異動案延遲重訊 證交所開罰

台灣證券交易所表示，針對南寶（4766）違反重大訊息規定，處以新台幣3萬元違約金。

中光電營收／8月34.28億元 月減3%、年增3%

中光電投控（3718）9日公告今年8月自結合併營收34.28億元，較7月合併營收35.35億元略減3%，相較去年同期33.42億元則成長3%。累計2026年前八個月合併營收263.6億元，較2025年同期合併營收248.19億元成長6%。

京鼎下半年營運可望優於上半年 泰國擴充應對2028年後產能需求

半導體設備廠商京鼎（3413）9日受邀參加元大證券舉辦之「2026年第3季投資論壇」，說明公司近期營運概況及未來展望。2026年第2季合併營收達新台幣63億元，季增13.3%、年增21.1%，創單季歷史新高；上半年累計營收達118.61億元，較去年同期成長17.8%，同創歷年同期新高，單季及上半年營收均維持雙位數成長。展望下半年，隨著泰國春武里廠自7月起逐步放量，以及產品組合調整，下半年整體營運表現可望優於上半年。

王品營收／8月25.2億元創新高！父親節單日1.17億元 首度打敗母親節

王品（2727）9日公布8月自結兩岸合併營收25.2億元，年增11.31%，同步改寫單月營收歷史新高紀錄。台灣事業群8月營收首度突破20億，達20.1億元，年增8.99%，大陸事業群8月營收為5.1億元，年增21.42%。

健鼎營收／8月102億元創新高、首破百億元AI伺服器記憶體用板旺

受惠AI伺服器與記憶體用板需求大增，全球前六大PCB大廠健鼎（3044）9日公布8月合併營收約為新台幣102.24億元，與7月的98.22億元相較，首度突破百億元，月成長率4.1%，與去年同期的61.79億元相較，YOY成長率65.58%，創單月歷史新高。健鼎說明因客戶訂單需求與出貨增加。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。