豐興營收／8月23億元、年增9.67% 後市看俏

豐興（2015）9日公告8月營收年增近10%，累計前八月雖然營收較去年同期衰退7.4%，但營業利益反而成長0.6%，顯示本業獲利展現韌性，但其8月營業利益、稅前盈餘均低於去年同期，近期鋼筋漲價能否改善第4季利差，成為後續營運重要觀察指標。

豐興指出，8月合併營收23億元，較去年同期21億元增加9.67%；合併營業利益1.58億元、年減21%；稅前盈餘1.55億元，較去年同期2.08億元下滑25%，8月明顯「營收增、獲利減」，反映鋼鐵市場價格競爭與成本壓力仍然存在。

累計今年8月，豐興合併營收187億元、年減7.4%，營業利益17.6億元、年增0.6%，代表即使營收規模縮小，透過產品組合、原料採購及成本管控，展現獲利韌性。

法人表示，值得注意的是，豐興今年前八月累計稅前盈餘20億元，較去年同期18億元增加11%，表現明顯優於營收及營業利益。

豐興指出，今年前八月面臨的經營環境並不輕鬆。國內房地產信用管制影響建築市場，加上營造業缺工、工程進度延後，使鋼筋需求長時間維持觀望；國際廢鋼價格波動，也使電爐廠在原料成本與成品售價間必更謹慎控制利差。

但9月情勢開始出現變化。隨著國際廢鋼、小鋼胚及鐵礦等原料價格轉強，國內鋼筋市場買氣回升，豐興鋼筋已連續兩周調漲、累計每公噸上漲500元，廢鋼收購價同步走高。近期中南部主要鋼廠陸續傳出萬噸級接單，顯示下游客戶心態已由先前「等跌價」逐步轉向補充低庫存。

因此，8月自結數字可以視為豐興進入旺季前的重要基準。單月營收已率先恢復年增，但獲利尚未同步改善；若9月以後鋼筋漲價能夠順利落實，而且成品漲幅高於廢鋼成本增加幅度，鋼筋利差有機會逐步修復。

整體而言，豐興前八月最值得注意的，是在營收減少近15億元的情況下，營業利益仍逆勢小增、稅前盈餘更年增11.6%，顯示獲利基本盤仍具韌性，伴隨「金九銀十」鋼市漲價氣氛升溫，若營造需求與補庫力道持續，第4季營運獲利表現值得期待。