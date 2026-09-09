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中光電營收／8月34.28億元 月減3%、年增3%
中光電投控（3718）9日公告今年8月自結合併營收34.28億元，較7月合併營收35.35億元略減3%，相較去年同期33.42億元則成長3%。累計2026年前八個月合併營收263.6億元，較2025年同期合併營收248.19億元成長6%。
影像產品8月合併營收約7.69億元，出貨量約3.9萬多台，較7月分別略減1%。受惠於商用及高階產品出貨增加，平均銷售單價年增26%，帶動營收較去年同期成長25%，出貨量則年減1%。累計影像產品今年前八個月合併營收約58.55億元，出貨量約33.1萬多台，分別較去年同期減少8%及21%。展望今年9月，預期影像產品整體出貨量將較8月成長，惟原物料供應狀況與價格波動等因素，仍可能對營運成果帶來影響。
節能產品8月合併營收19.16億元，較7月份及去年同期分別成長0.3%及2%。8月大尺寸TV/PID營收為4.59億元，與7月持平；Monitor產品營收為6.77億元，月增7%；NB機種受到零組件缺料排擠效應影響，營收約3.65億元，月減15%；Tablet機種營收約0.47億元，月減30%。8月節能產品整體出貨量約202.1萬片/台，較7月減少12%，相較去年同期則減少24%。累計2026年前八個月節能產品合併營收約138.94億元，較去年同期成長17%，出貨量則約1,844萬片/台，年減6%。展望今年9月，預期Monitor LCM產品出貨將持續成長，節能產品整體出貨量則可望與8月相當。
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