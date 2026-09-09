外資買盤大洗牌！群創、華邦電多空翻轉 「這幾檔傳產股」竟罕見進榜

台股9日開高震盪，終場上漲77.58點、收47,183.36點，成交值縮至7,735億元，三大法人合計買超220.81億元，其中外資大買209.24億元。不過，外資9日的資金動向出現明顯洗牌，8日才登上買超冠軍的華邦電（2344），9日直接反轉成賣超第一大個股；反觀群創（3481）躍居買超王，友達（2409）也同步獲大舉加碼，更值得注意的是，新纖（1409）、台泥（1101）、台塑化（6505）等平時罕見擠進外資買超前10名的傳產股，9日竟同步現身。

觀察外資買超前10名，群創以81,975張高居第1，友達也以65,132張排名第3，兩大面板股合計獲買超約14.71萬張，成為9日外資最集中的買盤標的。聯電（2303）也買超14,643張。

但9日最有意思的變化，來自傳產股集體冒出頭。新纖買超17,976張、排名第5，股價強漲9.82%；台泥買超17,400張、排名第6；台塑化也買超13,248張、排名第9，股價更強勢亮燈漲停。3檔傳產股同時擠進外資買超前10，成為9日資金流向的一大亮點。

其中，新纖受到低空經濟題材點火。公司近期宣布攜手極現科技及瑞士醫療物流無人機業者JEDSY，規劃在台成立合資公司，最快本月底成立，初始資本額約1億元。未來JEDSY目前位於瑞士的無人機生產也規劃落地台灣，並由台灣供應全球市場，新纖則將結合工程塑膠、3D列印等材料優勢，切入無人機產業。

台塑化則是9日外資買超榜中的另一個亮點。公司8月營收達819.06億元，月增9.5%、年增50.3%；展望第3季，汽、柴油價差預期仍維持高檔，煉油廠平均產能利用率估91%。隨著輕裂廠OL#3結束年度定檢、預計9月重啟，加上柴油供給偏緊，台塑化對第3季煉製毛利維持偏正向看法。

反觀外資賣超榜，華邦電一夕變臉最受矚目。華邦電遭外資賣超57,990張，列賣超第一大；對照8日外資才大買華邦電92,597張、登上買超第1名，短短1個交易日買賣大逆轉。

金融股同樣遭遇明顯賣壓。台新新光金（2887）遭賣超32,416張、居賣超第二大個股，凱基金（2883）、玉山金（2884）、彰銀（2801）、台中銀（2812）、中信金（2891）合計6檔金融股同步進入賣超前10名。

資料來源：證交所