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陽明營收／8月216億元 月增3.72%、年增56.1%
陽明海運（2609）8月營收為216.11億元，較7月營收增加7.75億元，增幅為3.72%，較去年同期營收增加77.73億元，增幅為56.17%。
陽明海運8月營收受惠於市場運價持續高檔，使合併營收較7月208.36億元增加7.75億元，增幅為3.72%。
受惠於製造業新訂單與產出擴張，美國、歐元區、日本及東南亞主要國家8月份製造業活動持續成長。整體而言，全球製造業景氣維持韌性，加上中國大陸十一節前出貨潮可望提振航運市場需求，短期有助支撐貿易與運輸需要。惟中東局勢再度升溫、美國關稅衝突及全球貿易碎片化，恐進一步干擾企業信心與供應鏈布局，增添後續貨物流向與區域運輸需求波動。
航運市場方面，近期極端氣候、主要港口罷工等議題影響泊港時間，市場有效運力偏緊，進而造成供應鏈瓶頸。本公司將持續靈活調整營運策略，致力於確保運務作業順暢。
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