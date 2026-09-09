緯創營收／8月4,600億元、年增166% 創歷史新高

ODM大廠緯創（3231）9日公告8月營收達4,600.65億元，月增49.3%，年增166.5%，首度突破4,000億元大關，並改寫了歷史新高紀錄。今年前8月累計營收達2.51兆元，較去年同期大增98.9%，公司表示，AI伺服器需求仍十分強勁，將持續帶動營收成長。

緯創8月筆電出貨140萬台，月減12.5%，年減36.36%；桌機出貨50萬台，月減28.57%，年減37.5%；顯示器出貨75萬台，月減16.66%，年減6.25%。管理層表示，PC相關產品下半年將較上半年下滑雙位數百分比，與上月看法維持一致。

伺服器業務方面，緯創表示GB300需求仍在，也有部分客戶開始導入Vera Rubin，因此目前來看不存在產品交替空窗期。而在Vera Rubin持續放量下，公司預期第4季還會高於第3季，帶動今年營運高峰落在第4季。通用型伺服器部分預計下半年會與上半年持平，並有可能將延續到2027上半年。