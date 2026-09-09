快訊

兆基屋管總公司被挪用逾7億！閃辭董座李文詳列被告 檢調約談10人

徐佳青帶兒上東沙罰金繳了？監院稱個人隱私不提供 白營怒轟：無恥護航

聽新聞
0:00 / 0:00

緯創營收／8月4,600億元、年增166% 創歷史新高

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

ODM大廠緯創（3231）9日公告8月營收達4,600.65億元，月增49.3%，年增166.5%，首度突破4,000億元大關，並改寫了歷史新高紀錄。今年前8月累計營收達2.51兆元，較去年同期大增98.9%，公司表示，AI伺服器需求仍十分強勁，將持續帶動營收成長。

緯創8月筆電出貨140萬台，月減12.5%，年減36.36%；桌機出貨50萬台，月減28.57%，年減37.5%；顯示器出貨75萬台，月減16.66%，年減6.25%。管理層表示，PC相關產品下半年將較上半年下滑雙位數百分比，與上月看法維持一致。

伺服器業務方面，緯創表示GB300需求仍在，也有部分客戶開始導入Vera Rubin，因此目前來看不存在產品交替空窗期。而在Vera Rubin持續放量下，公司預期第4季還會高於第3季，帶動今年營運高峰落在第4季。通用型伺服器部分預計下半年會與上半年持平，並有可能將延續到2027上半年。

緯創 營收 歷史 ODM 伺服器

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

代工大廠廣達、緯穎8月業績攻頂 分別成長15%、22%

廣達營收／8月4,239億元、年增177% 再創歷史新高

英業達營收／8月832億元 月減7.67%、年增35.82%

至上營收／8月407億元、年增155% 前八月3,783億元創同期新高

相關新聞

陽明營收／8月216億元 月增3.72%、年增56.1%

陽明海運（2609）8月營收為216.11億元，較7月營收增加7.75億元，增幅為3.72%，較去年同期營收增加77.73億元，增幅為56.17%。

京鼎下半年營運可望優於上半年 泰國擴充應對2028年後產能需求

半導體設備廠商京鼎（3413）9日受邀參加元大證券舉辦之「2026年第3季投資論壇」，說明公司近期營運概況及未來展望。2026年第2季合併營收達新台幣63億元，季增13.3%、年增21.1%，創單季歷史新高；上半年累計營收達118.61億元，較去年同期成長17.8%，同創歷年同期新高，單季及上半年營收均維持雙位數成長。展望下半年，隨著泰國春武里廠自7月起逐步放量，以及產品組合調整，下半年整體營運表現可望優於上半年。

王品營收／8月25.2億元創新高！父親節單日1.17億元 首度打敗母親節

王品（2727）9日公布8月自結兩岸合併營收25.2億元，年增11.31%，同步改寫單月營收歷史新高紀錄。台灣事業群8月營收首度突破20億，達20.1億元，年增8.99%，大陸事業群8月營收為5.1億元，年增21.42%。

健鼎營收／8月102億元創新高、首破百億元AI伺服器記憶體用板旺

受惠AI伺服器與記憶體用板需求大增，全球前六大PCB大廠健鼎（3044）9日公布8月合併營收約為新台幣102.24億元，與7月的98.22億元相較，首度突破百億元，月成長率4.1%，與去年同期的61.79億元相較，YOY成長率65.58%，創單月歷史新高。健鼎說明因客戶訂單需求與出貨增加。

汎銓現金增資訂價500元籌資30億元 價差13.19%

汎銓（6830）9日宣布本次現金增資發行價格正式訂為每股新台幣500元，預計發行6,000張，募集資金總額約新台幣30億元。本次現金增資募集資金將依既定計畫用於AI晶片分析平台產能擴充、矽光子光互連檢測設備及相關研發布局，加速公司由既有半導體分析服務，進一步朝「分析服務、設備銷售、產線設備合作開發、專利授權」多元商業模式發展。依據9日收盤價換算價差約為13.19%。

崇越營收／8月77.9億元創歷史次高 半導體材料出貨維持高檔

半導體關鍵材料整合服務廠崇越（5434）9日公布8月合併營收77.9億元，年增36.3%，創單月歷史次高；累計今年前8月營收553.3億元，年增25.2%。繼7月營收改寫單月歷史新高後，8月營運續居高檔。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。