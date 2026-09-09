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聖暉、朋億8月營收創同期新高 銳澤衝歷史新高

中央社／ 新竹9日電

無塵室廠聖暉及旗下朋億8月營收創歷年同期新高，同集團的銳澤8月營收更創下歷史新高。

聖暉自結8月營收新台幣48.8億元，月增26%、年增45%。聖暉表示，除持續受惠半導體、高科技及AI供應鏈等客戶專案工程穩定認列，集團策略效益逐步顯現，是推升8月營收成長主要動能。

聖暉指出，目前在手訂單充沛，隨著海外業務布局自下半年逐步展開，搭配既有工程專案依進度推進，有望持續挹注集團營運表現。

朋億自結8月營收16.91億元，月增30.8%、年增186.82%。朋億表示，半導體、先進封裝及記憶體相關客戶拉貨需求暢旺，帶動在手多項大型專案訂單陸續進入出貨、安裝及交機階段，挹注整體營運動能。

朋億指出，受惠半導體、記憶體及先進封裝客戶擴產建廠需求延續，目前在手訂單保持歷史新高水準，將有助支撐後續營運延續成長態勢。

銳澤自結8月營收3.69億元，年增83.26%。銳澤表示，台灣半導體、記憶體等高科技產業客戶新廠建置、產能擴充及既有產線升級需求延續，帶動氣體二次配工程訂單暢旺，此外，部分氣體主系統工程專案陸續進入施作階段，推升8月營收創高。

銳澤指出，第3季營運展望審慎樂觀，隨著美國、日本大型專案陸續進入工程執行及營收認列階段，加上專案執行效率提升及在地團隊成熟度提高，可望為未來營運注入成長新動能。

營收 聖暉 半導體

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