電源雙雄8月營收揭曉 台達電、光寶科雙雙年增

國內電源雙雄台達電（2308）、光寶科（2301）9日陸續公告8月營收，台達電上月營收645.86億元，月減3.7%、年增35%，創同期新高；光寶科8月營收195.92億元，月增3%、年增25%，創近95個月新高。

台達電累計今年前八月營收4,742.67億元，年增41%，創同期新高。展望未來，台達電董事長鄭平法說會曾指出，為全力滿足AI客戶需求，今年資本支出將上看700億元，用於啟動全球擴廠計畫，藉此衝刺營運成長。

據悉，台達電去年資本支出約460億元，而今年資本支出原先已擴大至650億元，如今法說會再次上調至700億元，相較去年增幅逾四成，顯示台達電的訂單能見度不僅相當高，且接單動能也十分強勁。

鄭平強調，AI資料中心已成為台達電最大成長動能，現在產能仍吃緊，因為缺料及AI成長快速，「客戶希望我們趕快蓋廠」，現在看客戶談的都是一年後的產能布局。

據悉，目前台達電已在中國大陸、台灣、泰國、美國等四地同步進行擴廠計畫。其中，泰國一廠已進行拆除重建，估計未來產能有望擴充數倍以上，而明年則還有三座新工廠陸續完工，並且台達電正在積極評估新的海外營運據點，藉此強化全球製造與研發布局。

至於光寶科今年前八月營收1,347.1億元，年增26.7%。據悉，光寶科雲端及物聯網部門8月營收占比達60%；其中，AI、雲端運算及高階伺服器、網通等電能管理系統出貨暢旺，帶動雲端及物聯網部門營收年增逾四成。

此外，光寶科指出，旗下光電部門營收占整體的14%；其中，高階光耦合器於工控、新能源與AI伺服器電能管理系統需求成長；而不可見光受感測應用帶動；加上高階可見光受惠於高整合度、微型化指示燈應用於AI伺服器與交換器的需求穩定成長，共同推升光電部門年成長近兩成。

至於資訊及消費性電子部門營收則占整體約26%。光寶科補充表示，主要是受惠產品組合優化與應用市場多元化，低軌衛星與高階電源需求穩定成長，帶動資訊及消費性電子部門營收月增5%。