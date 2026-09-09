輔信營收／8月1.53億元、年增1.65% 聚焦中高階產品出貨

輔信（2405）科技9日公布2026年8月營收為1.53億元，年增1.65%；累計今年1至8月合併營收達12.2億元，較去年同期11.26億元增加9,472萬元，年增8.41%，整體營運維持成長。

輔信表示，8月營收主要受中高階產品出貨挹注，加上旗下子公司醫材業務維持穩定，帶動整體合併營收較去年同期成長。前8月累計營收維持年增表現，公司亦因應市場變化調整產品組合及市場布局。面對零組件價格及供應狀況變化，公司將依市場需求調整產品與出貨策略，以維持營運穩定。

在產品布局方面，輔信持續聚焦Mini PC、嵌入式工業電腦、Panel PC及Edge AI運算平台等產品線，並依不同客戶需求與應用場域提供多元運算方案。除商用運算外，公司亦拓展智慧製造、機器視覺、零售及交通等垂直應用，並透過產品組合優化及專案型業務拓展，持續累積高附加價值產品的市場機會。

其中，Mini PC朝高效能及AI運算方向發展，工業電腦與Panel PC則著重長時間運作、環境耐受及彈性擴充等應用需求。透過不同產品線的配置，輔信可因應企業及專案客戶在運算效能、擴充性與應用環境上的差異，提供相對應的產品方案，拓展中高階產品的應用市場。

展望後續，輔信表示，全球市場仍面臨處理器、記憶體及SSD等關鍵零組件價格與供應變化，以及不同市場專案進度差異等因素，公司將持續審慎因應市場環境，並聚焦中高階產品及具附加價值的應用市場，透過全球通路及專案型業務拓展市場機會，同時持續提升產品組合效益，穩健推動整體營運發展。