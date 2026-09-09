暄達營收／8月突破4,000萬元 年月雙增

減壓照護與傷口管理醫材專家－暄達（7726）醫學受惠於歐美及新興市場銷售動能延續，9日公告2026年8月合併營收為4,082萬元，月增13.63％、年增43.09％，累計1-8月合併營收2.7億元，年增37.11％。

暄達醫學持續投入國際醫材法規認證與海外市場布局，逐步累積不同市場產品註冊與銷售資格，並透過全球通路拓展，逐步擴大產品市場機會。今年受惠於醫療氣墊專用氣壓控制幫浦系統專案貢獻，使公司自三月起連續六個月單月合併營收超過3,000萬元，其中6月及8月單月營收突破4,000萬元。

從產品發展來看，暄達以既有Pressure Care（壓力照護）產品與市場基礎為核心，並逐步延伸至Wound Care（傷口照護）領域。目前以「醫療級減壓氣墊床系統（TSS，Therapeutic Support Surfaces）」為主要營收基礎，同時持續推動「負壓傷口治療系統（NPWT，Negative Pressure Wound Therapy）」產品的市場拓展，逐步完善減壓照護與傷口照護產品布局。

在國際法規布局方面，暄達持續推進不同區域市場的產品註冊與認證作業，預計年底前持續推進新加坡、哥倫比亞、印度、泰國及埃及等市場之產品認證，涵蓋負壓傷口治療系統及醫療級減壓氣墊床系列產品。隨著各市場產品註冊與認證逐步推進，有助於擴大產品可銷售市場範圍。

暄達目前全球主要銷售市場涵蓋歐洲、北美、英國與澳洲，並持續拓展亞洲及其他新興市場。展望後續，暄達將持續聚焦核心產品發展，深化海外市場經營，並掌握各區域市場需求變化，穩健推動業務發展。