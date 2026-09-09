旭然營收／8月6,445萬元、年增18.7％ 與前八月雙創同期新高

過濾大廠旭然（4556）9日公布8月合併營收達6,445萬元，年增18.72％，續創歷年同期新高；累計前八月合併營收達4.93億元，年增16.84％，亦改寫歷年同期新高。

旭然表示，8月營收成長，主要受惠高科技產業擴產需求延續，半導體、AI高階載板等相關客戶持續推進新廠建置、產線擴充及設備升級計畫，帶動工業液體過濾設備出貨動能保持熱絡；加上既有客戶產線陸續進入試產及量產階段，廠務用水、製程用水及循環水等液體過濾需求同步增加，帶動旗下濾芯、濾袋等過濾耗材出貨穩健成長。

相較大型設備需求主要集中於新廠建置及擴產階段，過濾耗材則可隨客戶產線稼動率提升而持續產生更換需求，形成設備與耗材雙向挹注的營運動能，不僅推升8月及累計前8月營收續創歷年同期新高，亦有助於提升整體營收成長的延續性。

旭然為擴大半導體相關領域業務接單動能，除目前已手握多項半導體相關擴建專案，以在手訂單結構，半導體應用相關訂單占比已約35％。

同時，旭然於今年台灣半導體展會中，更是聚焦應用於半導體廠務及製程領域之液體過濾系列產品與解決方案，憑藉既有工業液體過濾技術、材料開發能力及高科技客戶服務經驗，陸續取得多組國內外相關大廠、以及馬來西亞、新加坡、日本等區域代理商詢價意願，除有助拓展既有廠務端應用，更為後續切入高附加價值製程端過濾市場奠定業務基礎。

旭然指出，隨著先進製程、先進封裝、AI載板及記憶體等高階製造需求提升，客戶對液體過濾產品的過濾精度、耐化性、穩定性、低釋出特性及長時間運轉可靠度要求同步提高，旭然將持續推進應用於半導體濕製程、CMP研磨液及高潔淨化學品等關鍵製程領域之高階過濾產品布局，並配合客戶送樣、測試及驗證進度，逐步擴大製程端應用滲透率，提升高附加價值產品比重。

展望第3季，旭然持審慎樂觀看法。看好AI基建、半導體擴產、AI載板及高階製程升級所帶動的液體過濾需求，戮力擴大半導體廠務及製程端過濾產品布局，且因應 AI 伺服器與資料中心液冷架構發展趨勢，亦同步拓展AI液冷領域接單機會，結合既有液體過濾技術與材料應用能力，開發符合液冷系統穩定運轉需求的過濾產品，以期精進高階過濾與新興應用之營運布局，並創造未來營運更為有利成長前景。