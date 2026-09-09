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科明營收／8月5,443萬元、年增15% 大型手術設備添旺

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

興櫃生技股科明（7881）9日公布8月營收5,443萬元，月減22%、年增15.4％。受惠於大型手術設備裝機量攀升，及新產品短延焦段人工水晶體將大幅推廣，增添業績成長動能。

科明儀器是國內眼科白內障設備大廠，董事長江勁賢指出，飛秒白內障設備的滲透率持續攀升，與中小型眼科診所間的設備租賃業務持續維持高檔，透過租賃與拆帳模式帶動手術量與耗材銷售攀升，奠定飛秒白內障設備、耗材市占率分別達46%、43.3%。

科明儀器表示，近期醫學中心添購的大型手術設備陸續完成驗收裝機，該公司繼成功打入榮總體系後，單台售價千萬的Z8（Ziemer）飛秒白內障設備，截至8月銷量提高至5台，較去年同期增加2台。因應每年農曆春節期間為白內障手術旺季高峰，9月Z8（Ziemer）裝機量將較8月持續成長，挹注營運走強。

江勁賢表示，除了飛秒白內障設備的滲透率持續攀升，科明儀器在人工水晶體業務也持續成長，尤其專為白內障與老花眼患者設計的HOYA 三焦點人工水晶體需求攀升，帶動公司整體人工水晶體平均售價（ASP），加上新推出的短延焦段人工水晶體10月起在各大眼科院所通路大幅推廣，增添新的業績成長動能。

科明指出，台灣每年白內障手術約30萬例，隨著國人高齡化加速，未來手術設備與耗材需求將持續成長。在人工水晶體全新產品陸續上市後，搭配居家眼壓計及後續跟進植入式隱形眼鏡，結合既有飛秒白內障設備，公司產品線更完整，形成從白內障、屈光、居家眼壓照護，從設備到耗材的完整眼科解決方案，朝台灣白內障手術第一領導品牌目標穩步推進。

營收 手術 興櫃

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