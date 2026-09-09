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王品營收／8月25.2億元創新高！父親節單日1.17億元 首度打敗母親節
王品（2727）9日公布8月自結兩岸合併營收25.2億元，年增11.31%，同步改寫單月營收歷史新高紀錄。台灣事業群8月營收首度突破20億，達20.1億元，年增8.99%，大陸事業群8月營收為5.1億元，年增21.42%。
累計2026年前8月，集團合併營收174.4億元，年增12.33%。其中，台灣事業群前8月營收140.4億元，年增10.11%，持續改寫新高紀錄。大陸事業群的營收年增長率達到21.42%，顯示大陸市場的營運回溫且動能強勁。
受惠於父親節、暑假、七夕等節慶聚餐熱潮，王品集團台灣事業群8月業績亮眼，8月8日父親節當天營收1.17億元，超越5月母親節單日1.15億元，再次改寫集團單日營收新高，也是台灣餐飲業的單日營收新紀錄，8月8日-8月9日兩日合計業收2.2億元。
國人聚餐熱潮成就集團「王品牛排」、「夏慕尼」、「肉次方」、「青花驕」、「和牛涮」及「享鴨」6大品牌共誕生高達26家千萬大店，同步創下集團記錄。王品集團不僅在營收數字上刷新紀錄，更在品牌經營、市場擴張和節慶行銷，展現出清晰的經營策略。
展望後市，台灣事業群將持續展店，9月將陸續開出「石二鍋」豐原愛買店、「莆田」台北大巨蛋店、「阪前鐵板燒」大葉高島屋店、「聚日式鍋物」大葉高島屋店等，其中，「石二鍋」豐原愛買店將成為「石二鍋」第100店，即將達成創業以來新的里程碑，也代表平價鍋物市場的領導地位穩固。9月底將迎來中秋節、教師節共4天連假，為全台超過370家門市帶來業績動能。
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