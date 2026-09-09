八方雲集營收／8月8.2億元、月增1.75%再創新高 全球店數衝破1,400家

八方雲集（2753）9日公告8月合併營收為8.20億元，較7月的8.06億元月增1.75%，較去年同期的7.51億元成長9.29%，一舉超越今年3月8.12億元的紀錄，改寫集團上市以來歷史單月營收新高；累計前八月合併營收達62.23億元，較去年同期的57.66億元成長7.92%，同步刷新歷年同期累計營收新高。

值得注意的是，繼7月營收突破8億元大關後，8月不僅連續第二個月站穩8億元之上，更持續向上攀高改寫紀錄，顯示集團自上半年寫下歷史最高半年度營收後，下半年成長動能不減反增，營運已進入逐月遞增的加速軌道。

八方雲集表示，8月營收能改寫歷史紀錄，來自幾個具體條件的疊加效應，其一是8月擁有完整31天的銷售天數優勢，期間又無連續假期，上班族、通勤用餐與家庭日常餐食需求得以不間斷地累積，對於以高頻次消費為根基的八方雲集而言，等於整個月的基本盤都處於滿載狀態。

展店動能方面，截至2026年8月底，集團全球總店數達1,412家，較去年同期的1,374家淨增38家，其中台灣1,325家、香港71家、美國16家，台灣兩大主力品牌雙軌並進，八方雲集品牌從去年同期的1,034家成長至1,058家、梁社漢排骨從236家成長至260家，各自淨增24家、合計淨增48家，美國門市亦從12家增至16家，門市版圖的擴大逐月轉化為實質營收貢獻。

此外，8月下旬集團啟動「TOGO外帶專門店」新店型布局，以八方雲集與梁社漢排骨雙品牌於北中南同步插旗，搶攻外帶經濟商機，小坪數、高效率的店型設計降低展店門檻，讓品牌能以更彈性的店型突破更多商圈、商辦、社區的布點，為展店策略開啟全新戰線。

穩健的營運成績也獲得外資視角的專業肯定，台灣董事學會日前公布「2026外資精選中堅潛力企業」名單，該評選從台灣上市、上櫃及興櫃共2,283家企業出發，以市值規模、交易流動性、2023至2025年營收連續三年成長且連續三年獲利的基本面條件，加上公司治理評鑑表現層層篩選，最終僅125家企業入選，八方雲集不僅榜上有名，更是本屆名單中唯一入榜的餐飲食品業者，顯示集團的成長品質、治理體質與國際化戰略已獲得資本市場研究機構的具體認同。

展望後市，八方雲集指出，第4季向來是集團的傳統旺季，隨著季節逐步轉入秋冬，鍋貼、水餃等招牌主食搭配湯品類熱食的需求將明顯升溫，可望延續營收攀高的態勢；TOGO外帶專門店將視營運成效逐步擴大布點，與標準店型形成互補的雙軌展店模式。

美國市場方面，德州第一家門市落腳於達拉斯（Dallas），可望於9月進行試營運，為集團插旗美國中南部市場寫下重要里程碑，加上已完成簽約的5家德州門市將依時程陸續展店，德州營運藍圖正逐步從規劃進入實質貢獻。集團主打民生餐食的剛性需求特性，在總體經濟波動下更顯市場韌性，前8月營收已站上62億元規模，將乘勢而上，朝全年營收再創歷史新高的目標穩步邁進。