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崇越8月營收77.9億元 創歷史次高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
崇越科技董事長曾海華看好後市營運表現。圖／崇越科技提供
崇越科技董事長曾海華看好後市營運表現。圖／崇越科技提供

半導體關鍵材料整合服務廠商崇越科技（5434）公告，8月合併營收77.9億元，年增36.3%，創單月歷史次高；累計今年前八個月合併營收達553.3億元，較去年同期成長25.2%。

繼7月營收創下單月歷史新高後，崇越科技8月營收延續強勁表現。受惠於晶圓代工與記憶體客戶需求暢旺，光阻劑、矽晶圓及晶圓載具等半導體關鍵材料出貨維持高檔，環保工程與廠務系統建置業務亦隨工程進度穩定挹注營收。隨著第三季及第四季進入傳統工程認列旺季，預期將進一步帶動下半年整體營收成長。

在營運表現與公司治理方面，崇越科技入選台灣董事學會辦理的「2026外資精選台灣100強」。該評選以國際機構法人選股邏輯為基礎，從市場面、基本面及永續面進行綜合評估，遴選兼具長期投資價值、公司治理品質與國際能見度的企業。

崇越科技榮獲「2026外資精選台灣100強」，由執行董事呂素卿出席受獎。圖／崇越科技提供
崇越科技榮獲「2026外資精選台灣100強」，由執行董事呂素卿出席受獎。圖／崇越科技提供

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崇越營收／8月77.9億元創歷史次高 半導體材料出貨維持高檔

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