崇越營收／8月77.9億元創歷史次高 半導體材料出貨維持高檔

半導體關鍵材料整合服務廠崇越（5434）9日公布8月合併營收77.9億元，年增36.3%，創單月歷史次高；累計今年前8月營收553.3億元，年增25.2%。繼7月營收改寫單月歷史新高後，8月營運續居高檔。

崇越表示，8月主要受惠晶圓代工及記憶體客戶需求暢旺，帶動光阻劑、矽晶圓及晶圓載具等半導體關鍵材料出貨維持高檔；環保工程及廠務系統建置業務也隨工程進度穩定挹注營收。隨第3、第4季進入傳統工程認列旺季，公司看好將進一步帶動下半年營收成長。

除營運表現外，崇越今年也入選台灣董事學會「2026外資精選台灣100強」。該評選依市場面、基本面及永續面綜合評估，本屆百強前十大企業均為AI供應鏈相關業者，也反映AI產業在台灣資本市場的重要性。

崇越近年持續深化AI及先進封裝關鍵材料布局，同時擴大海外服務據點。崇越科技曾海華表示，隨全球半導體客戶持續擴建產能，加上海外據點效益逐步發揮，可望帶動業務成長並擴大營運綜效。