寶晶能源營收／8月9,044萬元、月減26.6% 寫今年以來新低

再生能源資產管理廠寶晶能源*（6987）9日公布 2026 年8月單月合併營收9,044萬元，較7月1.23億元衰退26.67%，較去年同期1.37億元衰退34%，寫下今年以來新低。

寶晶能源表示，8月營收表現遭遇逆風，主要係因為天公不作美，故無法延續7月營收月增及年增的好光景。受到強烈西南氣流及低壓帶影響，屏東整個8月下旬幾乎都壟罩在滂沱大雨當中，短短1個月就降下年均雨量的8成。暴雨狂襲，除了讓當地民眾苦不堪言，更讓以屏東為根據地的太陽光電業者「英雄無用武之地」。

值得慶幸的是，有了先前6月超大豪雨紫爆的經驗，面對越來越嚴峻的極端氣候挑戰，寶晶能源也做足了防災準備功夫。步入9月，天氣放晴之後，林邊及枋寮兩地太陽能案場的發電狀況，均迅速恢復正常，單日發電量總和屢屢出現50萬度(不含光儲)以上的好表現。

寶晶能源表示，8月合併營收雖驟降，但單月營益率仍維持2成以上，顯見公司透過提升綠電轉供效率等動作，已經為本業獲利築起護城河。話雖如此，為了分散收入及獲利來源，減少看天吃飯的困擾，公司正透過自行開發的監控系統，以及改善自家案場所累積的資料庫，嘗試拓展代管同業案場的業務，並藉此收取管理費用或分潤。

據悉，寶晶針對自家發電效益前20%的案場與後20%的案場，透過資訊部門與工程部門共同努力，找出其中的原因及可能提升發電效益的改善之道。一方面提高自家案場的發電效益，一方面也可以藉此爭取代管同業案場。此外，目前已有壽險業者看過寶晶的監控系統後，主動表達將案場委外管理的合作意願。

寶晶能源表示，公司將兩路並進，以代管與自持案場同時推動、互不偏廢以達成共同目標。在自持案場的部分，經過業務部同仁幾個月的努力，終於傳來好消息。寶晶已經與某地產集團取得共識，未來將租用該集團旗下子公司建築物或土地，建置太陽光電案場，目前第一個合作案正等待雙方法務針對合約內容進行審視，預計今年底前可望動工，明年完工，總裝置容量近2.3MW。