廣達營收創新高！首度突破4,000億元大關 股價強力反彈

ODM大廠廣達（2382）昨日公告8月營收，不僅創下歷史新高紀錄，同時也首度突破了4,000億元大關，帶動股價強力反彈，收盤價342元，上漲14元，漲幅4.27%。同時，輝達將於10日參與高盛通訊科技大會，業界預估屆時將會揭露Vera Rubin 最新供應情形，有望再度推升股價表現。

外媒指出，輝達將於9月10日亮相高盛Communacopia + Technology通訊科技大會，業界普遍認為輝達將於大會上發表關於Vera Rubin、CPU業務以及記憶體供應限制等方面的看法，為未來發展方向提供關鍵線索。

輝達於8月時便指出，Vera Rubin平台已開始量產出貨，預計該系統將在第3季度貢獻數據中心收入的20%，以數據中心業務占輝達總營收的90%以上來計算，業內合理預測Vera Rubin在其首個實際出貨季度的銷售額將接近200億美元。

此外，記憶體供應緊張及漲價問題，也是目前市場最為關注的重點之一，這將影響AI伺服器是否能夠如期順利出貨，業內預估本次大會上輝達也會給出相關看法。