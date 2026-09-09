聽新聞
0:00 / 0:00
廣達營收創新高！首度突破4,000億元大關 股價強力反彈
ODM大廠廣達（2382）昨日公告8月營收，不僅創下歷史新高紀錄，同時也首度突破了4,000億元大關，帶動股價強力反彈，收盤價342元，上漲14元，漲幅4.27%。同時，輝達將於10日參與高盛通訊科技大會，業界預估屆時將會揭露Vera Rubin 最新供應情形，有望再度推升股價表現。
外媒指出，輝達將於9月10日亮相高盛Communacopia + Technology通訊科技大會，業界普遍認為輝達將於大會上發表關於Vera Rubin、CPU業務以及記憶體供應限制等方面的看法，為未來發展方向提供關鍵線索。
輝達於8月時便指出，Vera Rubin平台已開始量產出貨，預計該系統將在第3季度貢獻數據中心收入的20%，以數據中心業務占輝達總營收的90%以上來計算，業內合理預測Vera Rubin在其首個實際出貨季度的銷售額將接近200億美元。
此外，記憶體供應緊張及漲價問題，也是目前市場最為關注的重點之一，這將影響AI伺服器是否能夠如期順利出貨，業內預估本次大會上輝達也會給出相關看法。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。