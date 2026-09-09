台汽電營收／8月70.34億元、年增逾12倍 併購效益持續發酵

台汽電（8926）今日公布8月營收70.34億元，年增1,263.62%；前八月累計營收476.7億元，年增824.82%。台汽電指出，營收翻倍主因係今年起將森霸、星電、星元納入為子公司，故併入合併營收計算。

台汽電今年元月起，收購東電國際所持有的森霸電力、星能電力及星元電力三家民營電廠（IPP）全數股權，對以上三家公司持股比率，分別增至62.5%、60%及64%。併購效應帶動今年以來營收持續翻倍，也帶動今年上半年稅後純益24.61億元，年增約101%，每股純益（EPS）3.27元。

台汽電最大股東為台電，為台灣第一家上市的民營電力公司，最初以汽電共生起家，後隨政府開放民營電廠，陸續投入多家民營電廠投資及開發，並跨足再生能源領域。

對於未來佈局規劃，台汽電日前於法說會上表示，持續推進民營電廠開發案，並持續規劃再生能源投資開發及售電業務，涵蓋離岸、陸域風電、太陽光電及地熱開發。

民營電廠業務，國光二期已於2025年2月取得台電公司117年商轉燃氣機組電力採購標案，並與承攬商簽署國光二期複循環發電機組興建之統包工程契約。再生能源開發案部分，離岸風電已承攬沃旭二期及台電離岸風電二期計畫陸上變電站、輸電線工程。