意德士營收／8月0.78億元、月增6.8%、年增44.7% 創單月新高

富喬（1815）9日除權息，配發每股現金股利0.5元、股票股利0.5元，參考價128元。富喬早盤以134元開出，直接衝上昨日收盤價135元，填權息達陣，不過股價隨即回落，在130元附近震盪。其餘玻纖布族群也都上漲，台玻（1802）、南亞（1303）、德宏（5475）盤中漲逾1%，建榮（5340）強漲逾6%。

2026-09-09 11:13