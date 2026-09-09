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意德士營收／8月0.78億元、月增6.8%、年增44.7% 創單月新高
意德士科技（7556）全氟橡膠密封材已成功供貨至2奈米製程，並獲台積電（2330）頒發「生產支援與ESG協作獎」，顯示其技術領先獲得客戶肯定。
意德士科技今年8月合併營收7798.1億元，月增6.8%，年增44.7%，創單月史上新高。累計今年前八個月合併營5.79億元，年增15.4%，亦刷新同期歷史新高。
意德士科技竹東二期廠房預計2026年完工、2027年上半年投產，將使產能倍增，以因應AI與半導體需求成長。此外，並已於2026年7月購入鄰近土地，為三廠擴建預作準備。
展望今年下半年，預期營運持續成長，第4季將有重大訊息對外宣佈。意德士科技持續投入研發與產能擴充，並透過多元籌資（如永續發展轉換公司債）支援長期發展。
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