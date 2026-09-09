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意騰：明年營收估增2位數 成本升與客戶討論漲價
人工智慧（AI）聲學方案商意騰-KY今天表示，儘管市場具有變數，不過，明年遊戲機、手機、筆記型電腦和企業平台業績可望同步較今年成長，明年整體營收有機會成長2位數。因應成本升高，將與客戶討論價格調整。
意騰-KY今天舉行媒體交流會，副總經理許維新說，今年產業資源傾斜向AI資料中心，手機和筆記型電腦等傳統消費性市場受記憶體缺貨和漲價影響，不過，受惠市占率提升，意騰-KY今年累計前8月營收新台幣14.92億元，年增60.27%。
許維新表示，第3季為傳統營運旺季，業績可望延續成長趨勢，將較第2季成長。
展望明年，許維新說，遊戲機客戶需求將於明年第1季升溫，手機和筆記型電腦在新產品效益發酵下，明年業績也將較今年成長。
許維新表示，企業平台方面，客戶將持續推展。耳機聲學周邊方面，今年底導入美系一線大廠，明年將貢獻業績。
許維新說，綜合各產品線情況，預期明年整體業績可望較今年成長2位數水準。因應成本升高，意騰-KY將與客戶討論調整價格。
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