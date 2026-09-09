永光營收／8月7.47億元、年增33.2% 電子化學品成長86%

PCB大廠載板龍頭欣興（3037）今日早盤順利重返千元俱樂部，欣興持續受惠中高階載板市場需求健康正向，同時PCB也步入傳統旺季，一掃過去以來市場各種不實謠言的摜壓，也激勵南電（8046）衝上漲停1125元，景碩（3189）漲逾3%，臻鼎同步走高。

2026-09-09 09:39