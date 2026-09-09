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永光營收／8月7.47億元、年增33.2% 電子化學品成長86%

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

永光（1711）公布8月營收7.47億元，年增33.2%、月減約4.4%；前八月累計營收57.05億元，年增11.64%。

在各事業別部分，永光8月色料化學品營收2.51億元，年增22%；特用化學品營收1.68億元，年增13%；碳粉7,434萬元，年增31%；電子化學品2.71億元，年增86%；醫藥化學品598萬元，年減63%。

永光今年前八月累計營收57.05億元，年增11.64%。其中，色料化學品19.61億元，年增2％；特用化學品14.07億元，年增11％；碳粉7,434萬元，年增1％；電子化學品15.91億元，年增36％；醫藥化學品1.14億元，年減10%。

永光日前表示，今年電子化學品國際代工業務顯著放大；此外，自有產品也有所成長。代工業務除需求量持續擴大外，也陸續加入新品項。

並將持續擴大銷售自有品牌的各類光阻產品，包括：PSPI (Photosensitve Polyimide)、低溫製程用OC（Overcoat）及BM (Black Matrix)光阻劑等。永光指出，今年電化事業明顯成長，已占整體營收近四分之一，躍居為集團營收佔比第二大的事業處。

營收 醫藥 化學

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