台塑四寶8月營收開出 台塑化成黑馬、股價飆逾8%

台塑四寶昨（8）日公布8月營收，其中南亞（1303）、台塑化（6505）年、月雙增，南亞8月營收306億元，月增0.1%、年增46.7%，台塑化8月營收819.06億元，月增9.5%、年增50.3%。反應在股價表現上，台塑化為四寶中表現最強者，盤中大漲逾8%，南亞上漲逾1%，台塑（1301）、台化（1326）上漲約2%。

台化8月營收305.58億元，月減2.3%、年增31.7%；台塑8月營收139.92億元，月減8.5%、年增6.8%。如以月增減幅度，及年增減幅度來看，四寶中台塑化月增、年增表現最佳，帶動股價大漲。

針對8月營收表現，台塑化指出，8月呈量價齊揚，油品銷售量較7月增加109.6萬桶，帶動營收增加24.6億元；產品售價上揚則使營收再增加46.2億元，推升單月營收至819.05億元，月增9.5%。台塑化表示，和去年相比，雖然今年8月杜拜原油均價較去年同期每桶增加19.3美元，但受惠外銷油品對原油價差擴大，產品平均售價年增加達每桶48.7美元。

烯烴事業部分，8月營收月增、年減，但乙烯、丙烯、丁二烯及裂解汽油均價均較上月及去年同期上漲。

對於9月看法，台塑化預期第3季汽、柴油價差仍將維持高檔，煉油廠平均產能利用率91%。輕裂廠OL#3也結束年度定檢，並預計於9月開動，惟配合下游實際需求，第3季平均產能利用率40%。

對於煉製毛利預估，台塑化指出，柴油部分，俄羅斯延長柴油出口禁令，歐洲到貨數量仍然有限，美國柴油庫存也持續下降，但目前大西洋區僅能依靠美國出口柴油支應，推升歐美柴油價差持續上漲。

此外，目前中東煉廠柴油供給及出口尚未恢復，導致原先接收中東柴油的歐洲及非洲，轉向接收印度柴油，但仍難以彌補中東柴油缺口，預期柴油價差將持續維持高點，且仍將大幅超出歷年同期。