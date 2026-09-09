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業績太好！法人大爆買參與富喬除權息 今順利填息達陣

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

富喬（1815）9日除權息，配發每股現金股利0.5元、股票股利0.5元，參考價128元。富喬早盤以134元開出，直接衝上昨日收盤價135元，填權息達陣，不過股價隨即回落，在130元附近震盪。其餘玻纖布族群也都上漲，台玻（1802）、南亞（1303）、德宏（5475）盤中漲逾1%，建榮（5340）強漲逾6%。

富喬股價在7月底一度重挫至59.1元，8月開始絕地反攻，若以8月起算，富喬至昨日收盤價135元已大漲103%，短短一個多月股價V轉翻倍。籌碼來看，外資30個交易日內大買將近13萬張，投信也買超4.6萬張，昨日一天更一口氣買超約1萬張。

過往公司除權息前，有時會出現棄息賣壓，但這次富喬卻沒有，反而投信還在除權息日前一天大幅買超，顯示法人積極參與富喬的除權息。

富喬8月營收尚未開出，但7月營收大幅成長，達8.54億元，月增24%，年增68.1%；累計前7月營收48.67億元，年增率46.9%。以財報來看，第2季營收突破20億元，為21.3億元，且營收自2023年第4季起每季營收都季增，毛利率則自2025年第2季起一路增加，第2季毛利率更接近40%，達39.97%，營益率也來到25.69%。

另外，法人指出，富喬產品LDK2（高頻高速低耗損材料）獲CSP大廠認證通過，將於下一代 ASIC 產品採用，且 Low CTE 紗也已取得日本與海外客戶認證，Low CTE 布的認證也正在進行中。

法人說明，AI 伺服器需求大增，終端客戶為降低供應鏈風險，直接找上玻纖廠商進行驗證，因而規避了客戶端（如銅箔基板廠）的價格競爭。

富喬董座張元賓之前於股東會中表示，AI伺服器與高速交換器規格升級，使得PCB上游材料也需要升級，次世代LowDK2產品出貨比重將持續上升，Low DK2的高附加價值，將進一步優化產品組合，並推升整體營收與獲利。

富喬 除權息 填息

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