營運展望更加樂觀 法人調高信驊獲利預估值及目標價

信驊（5274）隨載板取得更加順暢，第3季營運可望繳出優於預期成績單，法人看好，伺服器產業趨勢向上將帶動第4季營收強勁飆高，加上2027年接單持續暢旺，調高獲利預估值及目標價。

投顧法人分析，信驊是台股最純粹的伺服器相關晶片供應鏈，8月營收16.2億元，已連續十個月改寫單月歷史新高紀錄，7、8月合計營收進度超越財測進度，雖然封測廠及載板漲價恐壓縮毛利率，但仍將優於原先預期。

展望第4季，法人指出，受惠AST2700開始轉換至Eglass，出貨量明顯攀升，加上有機會再度漲價，預估單季營收可望大幅季增約40%水準，毛利率維持相對高檔水準，帶動獲利同步水漲船高。

法人評估，信驊營運向上態勢不變，除2027年第1季已取得不少訂單，第2季接單仍然正向外，目前亦正與部分客戶簽署長約，假設後續成本續增，隨公司市占率已達80%，應能有效轉嫁予客戶，力撐毛利率維持高檔不墜。

信驊AST2700搭配超微與英特爾新平台，今年底ASIC客戶亦將跟進採用，目前先行預估明年AST2700出貨比重15%至20%。法人表示，AST2800預計2028年中準備試產，2029年開始供貨，將支援更多CPU核心與強化安全性，採用6奈米製程，有助長期競爭力延續布局。