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低空經濟題材點火！新纖爆量攻漲停 無人機生產將移台

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

新纖（1409）跨足低空經濟，攜手極現科技及瑞士醫療物流無人機業者JEDSY，規劃在台成立合資公司，並將JEDSY無人機生產線落地台灣、供應全球市場。低空經濟新題材激勵新纖9日股價強勢表態，早盤跳空開高後一路走揚，盤中一度攻上漲停價位。

新纖今日以25.30元跳空開高，開盤後買盤持續湧入，盤中最高來到26.85元、觸及漲停，成交量快速放大，開盤一小時，成交量已近4萬張，明顯超越前一交易日全日8,696張。

新纖與極現科技、JEDSY簽署合作備忘錄（MOU），三方規劃於台灣共同成立合資公司，從事無人機及相關系統與服務研發、產品在地化、製造、測試驗證、市場推廣及銷售。合資公司最快9月底成立，初始資本額規劃約1億元。

此次合作的一大重點，是將JEDSY無人機製造落地台灣。JEDSY目前在瑞士自行生產無人機，未來規劃將生產線設於台灣，產品除供應台灣市場，也將從台灣供應全球客戶；瑞士原有據點則轉型為研發及設計中心。

新纖董事長吳東昇表示，新纖除投入資金、提供場域，也將結合自身工程塑膠、3D列印等材料優勢切入無人機產業。針對合資公司投資規模及持股架構，目前仍在商議中，除三方外也有其他潛在股東，並希望爭取政府相關基金參與。

供應鏈方面，未來將大量導入台灣零組件，目前尚未設定明確的在地採購比例，長期目標則是建立符合美國國防授權法案（NDAA）要求的供應鏈。JEDSY選擇來台布局，也看中台灣硬體製造、工程人才及完整供應鏈優勢，希望建立獨立於中國大陸的供應體系。

新纖並以桃園楊梅新光幼獅園區「Shinkong InnovHUB」作為低空經濟產業發展平台，規劃串聯研發、生產、測試及展示等功能，逐步打造北台灣低空經濟產業聚落。

新纖 漲停 無人機

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