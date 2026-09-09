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大成鋼8月月減、年增 法人估今年 EPS 為5.5元

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

大成鋼（2027）8月營收為123.8億元，年增46%、月減1.8%，法人機構表示，符合市場預期，預估今年每股獲利（EPS）有望上看5.5元。

分析師並指出，預期第3季北美鋼鋁市場需求仍可維持強勁，可帶動大成鋼營收維持高檔；另外，觀察上游原料價格，鎳價近一季度表現偏弱，目前LME鎳現貨價格約為16,700美元∕噸，近三個月持續在17,000美元上下震盪，但相較5月初的高點已下跌約12%。雖然印尼鎳管制政策維持不變，但需求疲軟仍使鎳價上漲乏力。

LME鋁價目前約3,270美元∕噸，近三個月在3,100~3,300美元區間整理，但也較5月底的高點下跌約11%。中國對國內鋁產能設立上限為4,500萬噸，並取消鋁出口退稅政策，顯著減輕全球鋁供給成長，未來需求若能成長才有助鋁價進一步上漲。

隨上游鋁鎳價格近一季度下跌整理，靜待未來需求成長再度推升價格，估今年EPS為5.5元。

大成鋼 法人 EPS

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