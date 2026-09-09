欣興重返千元俱樂部 中高階載板市場需求健康正向

PCB大廠載板龍頭欣興（3037）今日早盤順利重返千元俱樂部，欣興持續受惠中高階載板市場需求健康正向，同時PCB也步入傳統旺季，一掃過去以來市場各種不實謠言的摜壓，也激勵南電（8046）衝上漲停1125元，景碩（3189）漲逾3%，臻鼎同步走高。

欣興日前公布8月營收177.46億元創新高，月增9.2%，年增56.3%，公司說明產能與客戶需求增加。

外界看好，欣興受惠高階載板出貨價量齊揚與PCB步入傳統旺季，下半年營運可望逐季走高。

欣興計畫今年持續拉升AI產品營收比重，載板方面AI占比去年40%今年計劃60%，PCB方面去年55-60%今年計劃65-70%，公司整體今年AI營收占比目標達到60%以上。

另外欣興旗下PCB日前捲入產地爭議，業界盛傳為離職員工爆料所致，不過PCB產業生態半成品廠區產能調度為常態，各大廠都有相似做法，預期各廠商都符合法規遵循，實際情況待公司和檢方釐清。

欣興8月31日已同步在官網發布公司最新重大訊息說明，強調本次檢調單位調查爭議產品主係PCB產品，非載板產品。該案尚在調查階段，公司將積極配合檢調單位進行調查。

雖然外界傳聞沸沸揚揚，甚至上升到政治層面，但實質上PCB並非出口管制項目，也非美國官方關注項目，美國製造PCB也不受重視，PCB製造大本營仍在亞太區域且配合後段組裝交貨。

外資與投信法人對於欣興此次風暴也冷靜以對，一致認為主要是PCB產品，而非ABF載板，此次調查事件對欣興的基本面及財務數字影響有限，而是原產地標示疑慮造成短期情緒性利空，並不改變對公司的正向看法。

「三角貿易」與「跨國接力生產」本身是合法的商業模式，業界指出，目前從外部來看，政府官方與公司之間有疑義的部分是實質加工的認定，過往案例來看，若演變成違法行為（俗稱「洗產地」），核心在於實質加工未達法定標準，卻以虛偽標記或偽造產地證明的方式規避關稅、貿易限制或客戶合約規範，此部分則待釐清認定差異。

業界並指出，從欣興產業商譽來看，多半遵循法規，既然為接力生產為產業常態，後續依國際貿易法規與《原產地證明書及加工證明書管理辦法》，產品若要在台灣取得「Made in Taiwan （MIT）」產地認定，必須在台完成實質轉型（如稅則號列前4碼改變，或附加價值率達35%以上），實際相關證明等則需由公司方提出，也待後續釐清真相。