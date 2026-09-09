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景美營收／8月8,365萬元衝歷史新高 年增逾倍、前八月已超越去年全年

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

先進製程測試介面結構件廠景美（7899）今（9）日公布8月合併營收8,365.3萬元，月增16.56%、年增113.74%，超越6月的8,051.1萬元，再創單月歷史新高；累計前八月營收5.46億元，年增87.3%，已達去年全年營收4.29億元的1.27倍。

景美今年營運一路墊高，自1月起已連續八個月改寫同期新高。7、8月合計營收1.55億元，較去年第3季全季1.08億元高出44%，第3季僅前兩個月就已明顯超越去年同期整季水準。

總經理鄭雅文表示，8月主要成長動能來自探針卡導板細微鑽孔，台系探針卡大廠高針數產品持續放量，加上後段測試客戶Test Socket細微鑽孔出貨增加，形成兩大成長引擎。隨AI、HPC晶片測試針數提高，孔位數與孔距要求同步升級，也帶動單片加工價值提升。

細微鑽孔目前已是景美技術門檻最高的產品線，營收占比由上半年26%拉升至前八月31%。此外，全球最大晶圓代工廠訂單維持穩定，日系ATE Stiffener自第1季起穩定出貨，探針卡結構組件也隨客戶專案量產成長。

業務協理張鎂崢指出，下半年既有客戶專案陸續進入量產，公司仍以延續逐季成長為營運目標，並持續拉高高精度製程及高毛利產品比重。

營收 先進製程 歷史

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