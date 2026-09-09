凡甲營收8月4.17億元 創同期新高

凡甲（3526）公布8月營收為4.17億元，創同期新高，月增3.41%，年增38.84%，今年前八個月營收為31.32億元，年增28.57%。隨著人工智慧（AI）與車用產品進入傳統出貨旺季，雙引擎帶動下，下半年營運可望明顯優於上半年。

凡甲第1季產品營收占比，車用產品30％到35％，伺服器50％到57％，剩是下筆電。凡甲之前表示，下半年進入傳統出貨旺季，並以AI伺服器的連接器與連接線為出貨主力，尤其對高功率、大電流、高速高頻連接器與連接線的需求強烈，隨著AI高毛利產品出貨比重持續擴大，下半年業績可望優於上半年，同時，也在開發2027到2028年的新產品，希望在2027年可以挹注更多業績。

凡甲主要客戶包括Google、亞馬遜、Meta、微軟、戴爾、惠普、聯想、台達電（2308）、光寶（2301）、騰訊、百度與阿里巴巴等，涵蓋幾乎所有美國、大陸與台灣等大客戶。

車用產品方面，凡甲指出，中國大陸車市在第1季已經庫存調整完畢，在中秋節前將進入旺季，拉貨開始升溫，尤其大陸從7月1日要求，電池不燃燒、不起火爆炸，隨著新法規出台之後，客戶訂單陸續增加，過去大陸車市很卷，現在已經觸底逐步恢復中，而且比亞迪與寧德時代等客戶，不是只有車用連接器，還新增了儲能設備，也增添新的成長動能。

凡甲車用客戶包括比亞迪、寧德時代、奧迪、福斯、BMW、豐田、標緻汽車等。