建通營收／8月4.38億元、月增1.32% 展現穩定成長力道

建通精密（2460）公布8月營收為4.38億元，月增1.32%，年增75.65%，該公司受惠於中國大陸「新型國標半絕緣插頭」強制規範轉換倒數，市場拉貨與詢問熱度急升，加上台灣特殊新型銅材廠接單與客戶擴展同步推進，集團整體營運持續展現穩定增長力道。

展望後續營運表現持持續樂觀向上的態度，建通表示，成長動能主要源自兩大核心業務：第一為針對中國市場將於 2027 年 8月全面實施的「新型國標半絕緣插頭（GB1002-2024）」強制規範，隨著轉換期限逐步逼近，近期來自各大家電及電器品牌配線廠的轉換與送樣要求出現大幅提升。

建通憑藉獨家研發的「一次成型」發明專利，不僅在產品結構上滿足安規要求，更大幅省去傳統二次工藝的設備體量大與生產困難度高，建通已備妥充足的產能與量產優勢，能以高品質、大批量的供應能力，全面搶攻這波龐大的新舊國標更換潮商機。

第二為特殊新型銅材：高階應用加深加廣，奠定穩健成長利基，台灣建通（高雄廠）特殊新型銅材出貨維持穩定增長，產品涵蓋高導電匯流銅排、AI 液冷微通道散熱銅材及超低無氧銅等高門檻領域，隨著品牌效應逐步開展，客戶群體面也逐步擴大。