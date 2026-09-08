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元山8月營收年增2.36% 液冷效能實驗室第3季底前啟用

中央社／ 台北8日電

車用電子與生活科技系統廠元山科技今天公布8月合併營收新台幣3.31億元，年增2.36%，以往第3季為傳統車廠暑休出貨淡季，元山近年來積極調整出貨節奏與產品結構，並隨仁武新廠陸續開出新產能擴大營收規模，降低淡旺季週期差異。

元山科技表示，持續受惠車用電子及高階運算（HPC）散熱需求升溫，相關訂單穩健挹注，累計前8月合併營收28.56億元，較去年同期成長1.07%。隨著仁武廠液冷系統標準實驗室落成在即，預期相關技術成果自2027年起可望逐步開花結果。

為搶占龐大的高效能運算（HPC）散熱商機，元山仁武廠區高效能運算液冷效能實驗室將於第3季底前正式落成啟用，該實驗室具備高達380KW資料中心工作環境熱源及3萬CFM風量的強大量測規格，能有效針對AI液冷與氣冷系統進行測試，為客戶端提供全方位且精準的模擬數據。

元山科技引述市調機構Global Information資料，全球資料中心冷卻市場規模將由2025年的137.9億美元，大幅攀升至2034年485.9億美元，2026至2034年的年複合成長率達15.02%。

元山指出，2026年為AI液冷散熱與自動智能駕駛產品的重要布局與驗證期，元山積極切入高利基市場布局，憑藉客製化能力與前瞻技術優勢，深化與國際品牌協同開發專案，對未來維持審慎樂觀態度。

汽車電子事業方面，元山科技說明，根據中國乘聯分會數據顯示，中國7月乘用車出口量達91.8萬輛，年增87.8%，其中新能源車占總出口量的58.8%，元山深耕車用散熱領域多年，長期與國際一級大廠保持技術與供應鏈深度交流緊密合作關係，隨通風座椅舒適系統及新能源車電力系統液冷散熱需求延續，帶動相關電子產品份額將持續提升，訂單能見度直達2028年，為集團中長期營運奠定穩固基石。

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