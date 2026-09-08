岱宇法說會／下半年商用、家用雙引擎加溫 無人載具明年開始貢獻營收

岱宇國際（1598）8日召開第2季法說會。董事長林佑穎表示，岱宇下半年商用、家用健身器材雙引擎加溫，穩步邁向全年營收成長與獲利；另外，最新投入的無人機等無人載具，最快今年底開始交付樣品訂單，明年貢獻營收。

岱宇在法說會中，首度展示與品牌客戶開發的巡檢型無人機及農用型無人機。而負責無人載具業務的旗下子公司「三體創新」執行長林佑霖也正式亮相，林佑霖為林佑穎的弟弟，目前也身兼岱宇總裁特助。

林佑穎指出，岱宇正朝著達成今年「全年獲利」的目標穩步前進。由於下半年家用與商用營收展望皆相當正面，在持續推動「ReFit」營運優化計畫，著重營運效率提升下，為連續年度獲利打下基礎。

在新興事業方面，復健醫療新品銷售優於內部預期，截至7月營收已接近全年目標。而無人載具新業務亦如期開展，目標於今年底至明年初開始交付樣品訂單，隨著多引擎發動，岱宇正朝長期股東權益報酬率（ROE）15%的目標穩步邁進。

岱宇商用健身器材近期已成功打入多家北美指標性大型連鎖以及地區性健身房，包含全球最大連鎖健身房Anytime Fitness，以及Orangetheory Fitness、Snap Fitness等，亦陸續切入歐洲及亞洲健身房客戶。

同時，岱宇開始接觸飯店通路，已取得洲際酒店集團（IHG）等數家連鎖飯店的合格供應商資格，並將開始小量出貨。家用健身器材受惠於新產品訂單表現優於預期，下半年動能穩步回升，預期全年家用營收將持平或小幅成長。

岱宇全新8.0系列醫療產品今年初已順利取得歐盟MDR認證，並於第2季開始貢獻營收，整體銷售狀況優於內部預期，截至7月相關營收已接近去年全年的1.1億元，全年上看1.5億元。在電輔車（E-Bike）方面，則持續在品牌與代工雙軌並進。

岱宇甫於7月下旬宣布跨足無人載具市場，並於美國成立子公司「Santi Innovation」及台灣子公司「三體創新」，完成台灣與美國在地生產基地雙據點的初步籌設，提供充足的產能與服務。

林佑霖表示，三體創新已與美國先進無人機製造商Angel Aerial Systems達成策略合作，將Angel的Trio Scout 2長滯空無人機引進台灣及亞太市場，後續並規劃參與政府無人機標案，同時在美國阿肯色州現有倉儲廠建立無人機生產基地。

此機型為小型無人機領域的重大突破，具備輕巧機身、長達100分鐘的續航力及整合性光電影像系統，可為公共安全、災害應變、緊急救難及政府監測等任務提供高效且持續的空中觀測能力。岱宇初步規劃年產能可達上千架，明年開始貢獻營收。

岱宇第2季合併營收12.81億元、年減1.6%，主要受家用健身器材新舊產品轉換期影響。此外，受家用健身器材新舊轉換期間促銷折扣影響，第2季毛利率為38.6%，年減0.7個百分點。

由於第2季為產業傳統淡季，營收規模受限致使費用率增加，第2季營業淨損1.27億元，但受惠於資產處分利益挹注，第2季稅後純益為6,491萬元、季增54.7%，並較去年同期轉虧為盈，每股稅後純益0.4元。上半年稅後純益1.07億元，每股稅後純益0.64元。