聽新聞
0:00 / 0:00

宏碁8月合併營收月增12% 雙鴻8月營收月減16%

經濟日報／ 記者蘇嘉維陳昱翔／台北報導

宏碁（2353）公告8月合併營收301.8億元，為2014年以來同期新高，月增12.2％，年增38.4％；前八月合併營收2,148.11億元，年增25.1％。

PC市場正遭逢記憶體缺貨大漲價等逆風，宏碁董事長陳俊聖坦言，下半年PC仍會依著成本上升而漲價，但預期漲幅會趨緩。

陳俊聖強調，宏碁一直在嘗試找到新的使用模式，發掘市場新的需求，而剛亮相的自家輝達RTX Spark PC通路客戶反饋良好，對於相關商機樂觀看待。

散熱模組廠雙鴻（3324）昨（8）日公告8月營收31.41億元，雖月減16.6%，仍是歷年最旺的8月，並較去年同期增加67.2%；前八月營收241.55億元，年增81.01%，並超越2025年全年營收232.79億元。

雙鴻 宏碁 陳俊聖

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

旺宏、威剛8月營收站高崗

宏達電8月合併營收月增37% 臻鼎增17%

玉晶光8月合併營收月增12% 技嘉增7.2%

仁寶營收／8月673億元 月減16.9%、年增14.5%

相關新聞

蔚華科攻AI封裝設備

設備廠蔚華科（3055）搭上AI先進封裝加速朝玻璃通孔（TGV）基板演進的大商機，董事長秦家騏昨（8）日表示，已掌握關鍵技術，切入TGV量產前關鍵檢測設備，「全部做玻璃的（廠商）基本上都來找蔚華科」，台、日、美、韓業者幾乎都是客戶。

喬山合併營收 寫最強8月

全球商用健身器材製造龍頭喬山（1736）公布8月合併營收48.40億元，月增5.7%、年增22.6%，為連續12個月呈年增走勢；累計前八月合併營收344.99億元、年增14.1%，單月及累計營收雙創歷史同期新高。

閎康8月營收連六月攻頂 訂單強勁

半導體檢測大廠閎康（3587）昨（8）日公布8月營收5.65億元，月增0.4%，年增17.8%，連續六個月單月營收創新高。今年前八月累計營收41.96億元，年增17.6%。受惠於北美各大CSP加速自研客製化AI晶片，帶動先進封裝架構演進與異質整合複雜度大幅提升，高階故障分析（FA）與可靠度分析（RA）訂單動能強勁，推升整體營運表現持續向上。

台灣大秀企業AI落地成果

台灣大哥大昨（8）日舉行第四屆硬科技日「D.E.E.P. Tech Day 2026」，強打兩大亮點，除發表企業級AI Agent平台「MyAgent」，更攜精誠加速企業AI落地，台灣大總經理林之晨表示，AI帶動企業事業營收成長約二成，未來財報合併精誠營收及獲利，營收將贏過中華電信。

橘子雙箭齊發 第3季拚轉盈

遊戲營運商橘子（6180）董事長劉柏園昨（8）日表示，積極拓展AI與遊戲業務，其中，AI相關布局預計明年起顯著貢獻營運，遊戲業務受惠近期新遊戲《新楓之谷經典版》熱銷，有望帶動第3季單季轉盈。

宏碁8月合併營收月增12% 雙鴻8月營收月減16%

宏碁（2353）公告8月合併營收301.8億元，為2014年以來同期新高，月增12.2％，年增38.4％；前八月合併營收2,148.11億元，年增25.1％。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。