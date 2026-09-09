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宏碁8月合併營收月增12% 雙鴻8月營收月減16%
宏碁（2353）公告8月合併營收301.8億元，為2014年以來同期新高，月增12.2％，年增38.4％；前八月合併營收2,148.11億元，年增25.1％。
PC市場正遭逢記憶體缺貨大漲價等逆風，宏碁董事長陳俊聖坦言，下半年PC仍會依著成本上升而漲價，但預期漲幅會趨緩。
陳俊聖強調，宏碁一直在嘗試找到新的使用模式，發掘市場新的需求，而剛亮相的自家輝達RTX Spark PC通路客戶反饋良好，對於相關商機樂觀看待。
散熱模組廠雙鴻（3324）昨（8）日公告8月營收31.41億元，雖月減16.6%，仍是歷年最旺的8月，並較去年同期增加67.2%；前八月營收241.55億元，年增81.01%，並超越2025年全年營收232.79億元。
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