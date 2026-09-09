橘子雙箭齊發 第3季拚轉盈

遊戲營運商橘子（6180）董事長劉柏園昨（8）日表示，積極拓展AI與遊戲業務，其中，AI相關布局預計明年起顯著貢獻營運，遊戲業務受惠近期新遊戲《新楓之谷經典版》熱銷，有望帶動第3季單季轉盈。

劉柏園表示，集團2020年即超前布局，由旗下持股七成的雲力橘子負責AI相關業務，日前啟動AI新戰略，預計投入中大型算力中心計畫，初期投資5億元，未來不排除視專案及企業客戶需求提高投資。

劉柏園說，集團已著手將新北市中和機房擴建升級為「邊緣 AI（Edge AI）算力中心」，吸引不少客戶洽商算力需求，預期明年起就能開始顯著貢獻業績，同時不排除增資雲力橘子，找更多合作夥伴加入。

劉柏園強調，橘子不會放棄遊戲本業，但會將AI與AIDC業務打造為推升營運成長的第二隻腳，若從獲利角度來看，AI相關業務獲利潛力可能高於傳統遊戲代理，目標三年自製遊戲、代理遊戲及AI相關營收占比能三分天下。

據悉，橘子的中和AI算力中心已部署輝達GPU，並有兩家客戶進駐，不過北部機房供給吃緊，正在尋找第二機房基地，已接觸部分傳統企業公司的閒置廠房，提供改造，同時手中也正在推進企業專案超過五個，部分專案可延續到2028年。

橘子遊戲業務方面，目前主要營收來自《天堂》與《楓之谷》二大經典遊戲IP代理產品，合計約占八成；其中，《新楓之谷經典版》8月推出以來，頗受市場青睞，《天堂M》則預計第4季迎來重大改版，均將挹注橘子營收成長。