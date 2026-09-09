聽新聞
0:00 / 0:00

蔚華科攻AI封裝設備

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
蔚華科董事長秦家騏。 記者李孟珊／攝影
蔚華科董事長秦家騏。 記者李孟珊／攝影

設備廠蔚華科（3055）搭上AI先進封裝加速朝玻璃通孔（TGV）基板演進的大商機，董事長秦家騏昨（8）日表示，已掌握關鍵技術，切入TGV量產前關鍵檢測設備，「全部做玻璃的（廠商）基本上都來找蔚華科」，台、日、美、韓業者幾乎都是客戶。

秦家騏表示，蔚華科將非線性光學的斷層掃描技術首度導入半導體，可直接看見過去無法檢測的玻璃內部裂紋、孔壁粗糙度甚至光波導，大幅降低TGV玻璃基板量產前的瓶頸。蔚華科TGV相關設備布局報捷，市場按讚，昨天股價逆勢大漲逾8.5%，收146元。

因應明年進入大量工程驗證階段，蔚華科同步推出量產專用機，力拚自製設備營收明顯放大，秦家騏預告：「2027年營運肯定會比今年好很多」。蔚華科當前鎖定矽通孔（TSV）及TGV兩大市場，其中，TSV設備已率先出貨並完成驗收，應用於記憶體廠3D堆疊、晶圓對晶圓（Wafer-on-Wafer）等製程，首家客戶驗證完成後，已開始洽談後續量產線設備，可望成為近期較快發酵的業務。

蔚華科總經理楊燿州分析，TGV基板遲遲無法量產，可靠度是主要瓶頸之一，背後關鍵則是現有自動光學檢測（AOI）設備多只能觀察玻璃表面，無法有效辨識雷射改質形成的內部微裂紋、垂直孔壁粗糙度，以及金屬化、鍍銅或ABF增層後產生的內部裂痕。

蔚華科的設備則可透過非破壞方式直接觀察玻璃內部缺陷。楊燿州說明，該公司應是全球唯一獲客戶認證、可非破壞式檢測玻璃內部缺陷的設備商，從上游雷射改質、蝕刻成孔，到後段金屬化、鍍銅及ABF增層等製程，均有設備切入機會。

楊燿州說，此次推出的量產專用機，檢測速度較既有設備進一步提升，主要鎖定金屬化及ABF增層後的全面裂紋檢查，盼將原本應用於實驗室及研發端的技術正式推進量產線。

半導體 營收

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

蔚華先進封裝論壇邀康寧、DNP站台 聚焦TGV先進封裝關鍵技術

期貨商論壇／群創期 長線看俏

北美CSP自研AI晶片加速 閎康連6月營收創單月新高

千金股唯二亮燈！穎崴飆漲停7,700元 探針卡三雄各搶AI測試與CPO商機

相關新聞

欣興、金像電8月營收創高 AI助攻業績續升

人工智慧（AI）加持又逢旺季營運升溫，PCB大廠載板龍頭欣興（3037）昨（8）日公布8月營收177.46億元，月增9.2%，年增56.3%，連續五個月營收改寫新高紀錄，主因產能與客戶需求增加；今年前八月累計營收1,143.3億元，年增34.1%，為同期新高。

蔚華科攻AI封裝設備

設備廠蔚華科（3055）搭上AI先進封裝加速朝玻璃通孔（TGV）基板演進的大商機，董事長秦家騏昨（8）日表示，已掌握關鍵技術，切入TGV量產前關鍵檢測設備，「全部做玻璃的（廠商）基本上都來找蔚華科」，台、日、美、韓業者幾乎都是客戶。

喬山合併營收 寫最強8月

全球商用健身器材製造龍頭喬山（1736）公布8月合併營收48.40億元，月增5.7%、年增22.6%，為連續12個月呈年增走勢；累計前八月合併營收344.99億元、年增14.1%，單月及累計營收雙創歷史同期新高。

閎康8月營收連六月攻頂 訂單強勁

半導體檢測大廠閎康（3587）昨（8）日公布8月營收5.65億元，月增0.4%，年增17.8%，連續六個月單月營收創新高。今年前八月累計營收41.96億元，年增17.6%。受惠於北美各大CSP加速自研客製化AI晶片，帶動先進封裝架構演進與異質整合複雜度大幅提升，高階故障分析（FA）與可靠度分析（RA）訂單動能強勁，推升整體營運表現持續向上。

台灣大秀企業AI落地成果

台灣大哥大昨（8）日舉行第四屆硬科技日「D.E.E.P. Tech Day 2026」，強打兩大亮點，除發表企業級AI Agent平台「MyAgent」，更攜精誠加速企業AI落地，台灣大總經理林之晨表示，AI帶動企業事業營收成長約二成，未來財報合併精誠營收及獲利，營收將贏過中華電信。

橘子雙箭齊發 第3季拚轉盈

遊戲營運商橘子（6180）董事長劉柏園昨（8）日表示，積極拓展AI與遊戲業務，其中，AI相關布局預計明年起顯著貢獻營運，遊戲業務受惠近期新遊戲《新楓之谷經典版》熱銷，有望帶動第3季單季轉盈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。