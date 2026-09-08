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潤泰金雞 鼎晉挺進醫美
潤泰集團小金雞鼎晉生技（7876）進軍醫美市場異軍突起，執行長周珮芬昨（8）日表示，新型肉毒桿菌素OBI-858已完成台灣醫美三期臨床試驗六個月監控期，預計今年11月解盲，明年首季提出藥證申請，目標2028年上半年在台灣上市，搶攻百億市場商機。
鼎晉目前最大股東為潤泰集團旗下浩鼎約49%，連同集團其他公司在內，整個潤泰集團持股比約六成。鼎晉近期將辦理1.5萬張增資，目標增資逾4億元，公司並規劃最快2027年底IPO。
鼎晉生技近日公告，OBI-858已順利完成衛福部食藥署（TFDA）二期重複劑量安全性臨床試驗，試驗結果顯示，OBI-858於一年重複施打期間具有良好安全性及耐受性，未發現新的安全性訊號。超過半數受試者於一年追蹤期間，僅需接受一次或兩次治療即可維持療效。
周珮芬表示，事實上OBI-858在台灣的醫美三期臨床試驗已經收案完成，近日剛完成600名受試者六個月的監控期，公司預計11月就可提前完成三期解盲，並在明年首季向TFDA提出藥證申請，拚2028年上半年在國內上市。
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